У четвер, 27 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Потенційні суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Відбулися поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020/21. За їхніми підсумками визначилися можливі опоненти київського "Динамо" в наступному раунді, пише 24 канал.

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У другому раунді ПАОК обіграв "Бешикташ" (3:1), віденський "Рапід" здолав "Локомотиву" (0:1), а АЗ переміг "Вікторію Пльзень" (3:1). Саме з переможцями цих пар кияни можуть зустрітися в наступному раунді.

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбудеться 31 серпня. Матчі заплановані на 15-16 вересня.

Збірна України провела перше тренування у 2020 році

Збірна України з футболу 26-го серпня вперше провела тренування у 2020 році. Гравці національної команди не збиралися після успішного виходу на Євро-2020, адже міжнародні матчі у 2020 році були скасовані через пандемію.

Збірна України у вересні проведе два поєдинки у Лізі націй. 3-го вересня "синьо-жовті" у Львові приймуть Швейцарію, а через три дні поїдуть у Мадрид на матч проти Іспанії.

Зірковий Поль Погба заразився COVID-19

Зірковий футболіст "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Поль Погба заразився COVID-19. Півзахисник здав позитивний тест на коронавірус перед матчами збірної Франції у Лізі націй.

Погба пропустить матчі Франції

27-річному футболісту доведеться самоізолюватись протягом 14 днів.

У суботу, 5 вересня, він пропустить матч Ліги націй Франції у Швеції, а через три дні – домашній матч проти Хорватії.

Втім, Погба зможе взяти участь у старті сезону АПЛ-2020/2021. "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Крістал Палас" на "Олд Траффорд" 19 вересня.

Маліновський – у топ-5 найдорожчих півзахисників Серії А

Відомий портал Transfermarkt оновив вартість футболістів Серії А, де тепер можна побачити найдорожчих футболістів чемпіонату, зокрема у лінії півзахисту, де грає український футболіст "Аталанти" Руслан Маліновський. Ціна Маліновського стрімко зросла за останні 5 місяців.

Його вартість зросла на 10 мільйонів та склала 21 мільйон євро. Така ціна дозволила Маліновському потрапити у топ-5 найдорожчих атакувальних хавбеків італійського чемпіонату.

Успішний сезон Маліновського