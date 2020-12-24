Украинский боксер Василий Ломаченко получил вызов на бой, а румынский тренер Динамо Мирча Луческу заработал солидную сумму для киевлян. Обзор главных новостей спорта за 23 декабря читайте в дайджесте Спорт 24.

Кто бросил вызов Ломаченко

Бывший чемпион в полулегком весе Шакур Стивенсон бросил вызов Василию Ломаченко. Американец готов пожертвовать титульным боем ради поединка с украинским боксером, пишет 24 канал.

Стоит внимания Комментарии Ломаченко такие же тупые, как Уайлдера, – промоутер украинца

Стивенсон готов провести бой с Василием Ломаченко даже во втором полулегком весе. Американца в США называют "новым Флойдом Мейвезером". Боксер написал свое обращение в твиттере, указав хэштег Top Rank, которая представляет интересы боксеров.

Если Лома перейдет в 59 килограммов, тогда по*** на пояс. Мы можем устроить наш бой следующим. Я за это, если вы все думали, что этот дивизион проблемный, и фанаты хотят этот поединок, сделаем это,

– написал Стивенсон.

Кто такой Шакур Стивенсон

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе (2019/20). В 2016 году стал серебряным призером Олимпиады. В октябре 2019-го года в бою против американца Джоета Гонсалеса выиграл вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе.

В последнем поединке Стивенсон эффектно нокаутировал Феликса Карабальо и защитил пояс WBO. В июле американец отказался от своего титула из-за перехода в другую весовую категорию.

Сколько заработало Динамо

Динамо впервые с сезона 2016/2017 вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне заняли третье место в группе с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.

Весной 2021 года Динамо сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

К слову Динамо отдало Цитаишвили в аренду

Результаты Динамо положительно повлияли на финансовое положение клуба. Об улучшении финансового уровня Динамо рассказал помощник Мирчи Луческу – хорват Огнен Вукоевич.

По его словам, Динамо за осень-2020 заработало около 38 миллионов евро.

За такие результаты руководство Динамо должно благодарить нового наставника. Под руководством Луческу Динамо лидирует в чемпионате Украины и выиграло Суперкубок.

Гонорары украинцев за Олимпиаду-2020

Летом 2021 года в Токио состоятся Летние Олимпийские игры-2020. Украинские спортсмены узнали размер государственной награды за полученные медали.

Размер гонораров за медали для украинских спортсменов не изменился с Олимпады-2016 в Рио.

Обладатель "золота" получит 125 тысяч долларов. "Серебро" принесет гонорар в 80 тысяч долларов, а "бронза" – 55 тысяч долларов.

На подготовку и участие украинских спортсменов к летним Олимпийским, Паралимпийским, Дефлимпийским играм в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм выделили 2,8 миллиарда гривен.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что в эту сумму входят призовые за медали на Олимпиаде-2020.

Кстати Россию официально отстранили от Олимпиады

В общем в 2021 году на спорт выделили рекордные 7 миллиардов 269 миллионов 600 тысяч гривен.

Зарплаты украинских футболистов

Издание Tribuna.com со ссылкой на другие ресурсы собрало в один список 15 украинских футболистов, которые имеют наибольшую зарплату. Девять из 15-и футболистов получают зарплату в Украине – 7 в Шахтере и 2 в Динамо. Еще 6 футболистов – заграницей.

Наибольшую зарплату среди украинских футболистов имеет Андрей Ярмоленко. Лидер сборной Украины выступает в Англии за Вест Хэм. Заработок Ярмоленко оценивается в 7,1 миллиона евро в год.

Вторым в рейтинге идет Ярослав Ракицкий, который играет за российский Зенит. Зарплата Ракицкого – около 2,5 миллионов евро в год. Замыкает тройку лидеров Марлос из Шахтера – 1,8 миллиона евро.

Наибольшие зарплаты украинских футболистов

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 7,1 млн евро

Ярослав Ракицкий (Зенит) – 2,5 млн евро

Марлос (Шахтер) – 1,8 млн евро

Евгений Коноплянка (Шахтер) – 1,7 млн евро

Андрей Пятов (Шахтер) – 1,5 млн евро

Жуниор Мораес (Шахтер) – 1,5 млн евро

Андрей Лунин (Реал) – 1,44 млн евро

Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 1,2 млн евро

Виктор Цыганков (Динамо) – 1,2 млн евро

Тарас Степаненко (Шахтер) – 1,2 млн евро

Сергей Кривцов (Шахтер) – 1,2 млн евро

Руслан Малиновский (Аталанта) – 1 млн евро

Сергей Сидорчук (Динамо) – 1 млн евро

Иван Ордец (Динамо Москва) – 1 млн евро

Николай Матвиенко (Шахтер) – 840 тысяч евро

Украинки покорили США

Легкоатлетический журнал Track & Field составил рейтинг лучших спортсменок 2020 года. Украинка Марина Бех-Романчук признана лучшей прыгуньей в длину.

Спортсменка одержала две победы на этапах Бриллиантовой лиги. В Стокгольме (Швеция) Бех-Романчук продемонстрировала лучший личный результат сезона и в решающей попытке прыгнула на 6,85 метра.

В Дохе (Катар) украинка прыгнула на 6,91 метра. Этот результат стал лучшим показателем сезона. До личного рекорда не хватило всего 2 сантиметров.

В прыжках в высоту украинским представительницам тоже почти не было равных. Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли в рейтинге вторую и третью строчки соответственно. Они уступили только россиянке Марии Ласицкене.