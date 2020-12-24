Ломаченко бросили вызов, сколько заработало Динамо: главные новости спорта 23 декабря
Украинский боксер Василий Ломаченко получил вызов на бой, а румынский тренер Динамо Мирча Луческу заработал солидную сумму для киевлян. Обзор главных новостей спорта за 23 декабря читайте в дайджесте Спорт 24.
Кто бросил вызов Ломаченко
Бывший чемпион в полулегком весе Шакур Стивенсон бросил вызов Василию Ломаченко. Американец готов пожертвовать титульным боем ради поединка с украинским боксером, пишет 24 канал.
Стоит внимания Комментарии Ломаченко такие же тупые, как Уайлдера, – промоутер украинца
Стивенсон готов провести бой с Василием Ломаченко даже во втором полулегком весе. Американца в США называют "новым Флойдом Мейвезером". Боксер написал свое обращение в твиттере, указав хэштег Top Rank, которая представляет интересы боксеров.
Если Лома перейдет в 59 килограммов, тогда по*** на пояс. Мы можем устроить наш бой следующим. Я за это, если вы все думали, что этот дивизион проблемный, и фанаты хотят этот поединок, сделаем это,
– написал Стивенсон.
Кто такой Шакур Стивенсон
Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе (2019/20). В 2016 году стал серебряным призером Олимпиады. В октябре 2019-го года в бою против американца Джоета Гонсалеса выиграл вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе.
В последнем поединке Стивенсон эффектно нокаутировал Феликса Карабальо и защитил пояс WBO. В июле американец отказался от своего титула из-за перехода в другую весовую категорию.
Сколько заработало Динамо
Динамо впервые с сезона 2016/2017 вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне заняли третье место в группе с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.
Весной 2021 года Динамо сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.
К слову Динамо отдало Цитаишвили в аренду
Результаты Динамо положительно повлияли на финансовое положение клуба. Об улучшении финансового уровня Динамо рассказал помощник Мирчи Луческу – хорват Огнен Вукоевич.
По его словам, Динамо за осень-2020 заработало около 38 миллионов евро.
За такие результаты руководство Динамо должно благодарить нового наставника. Под руководством Луческу Динамо лидирует в чемпионате Украины и выиграло Суперкубок.
Гонорары украинцев за Олимпиаду-2020
Летом 2021 года в Токио состоятся Летние Олимпийские игры-2020. Украинские спортсмены узнали размер государственной награды за полученные медали.
Размер гонораров за медали для украинских спортсменов не изменился с Олимпады-2016 в Рио.
На подготовку и участие украинских спортсменов к летним Олимпийским, Паралимпийским, Дефлимпийским играм в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм выделили 2,8 миллиарда гривен.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что в эту сумму входят призовые за медали на Олимпиаде-2020.
Кстати Россию официально отстранили от Олимпиады
В общем в 2021 году на спорт выделили рекордные 7 миллиардов 269 миллионов 600 тысяч гривен.
Зарплаты украинских футболистов
Издание Tribuna.com со ссылкой на другие ресурсы собрало в один список 15 украинских футболистов, которые имеют наибольшую зарплату. Девять из 15-и футболистов получают зарплату в Украине – 7 в Шахтере и 2 в Динамо. Еще 6 футболистов – заграницей.
Наибольшую зарплату среди украинских футболистов имеет Андрей Ярмоленко. Лидер сборной Украины выступает в Англии за Вест Хэм. Заработок Ярмоленко оценивается в 7,1 миллиона евро в год.
Вторым в рейтинге идет Ярослав Ракицкий, который играет за российский Зенит. Зарплата Ракицкого – около 2,5 миллионов евро в год. Замыкает тройку лидеров Марлос из Шахтера – 1,8 миллиона евро.
Наибольшие зарплаты украинских футболистов
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 7,1 млн евро
- Ярослав Ракицкий (Зенит) – 2,5 млн евро
- Марлос (Шахтер) – 1,8 млн евро
- Евгений Коноплянка (Шахтер) – 1,7 млн евро
- Андрей Пятов (Шахтер) – 1,5 млн евро
- Жуниор Мораес (Шахтер) – 1,5 млн евро
- Андрей Лунин (Реал) – 1,44 млн евро
- Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 1,2 млн евро
- Виктор Цыганков (Динамо) – 1,2 млн евро
- Тарас Степаненко (Шахтер) – 1,2 млн евро
- Сергей Кривцов (Шахтер) – 1,2 млн евро
- Руслан Малиновский (Аталанта) – 1 млн евро
- Сергей Сидорчук (Динамо) – 1 млн евро
- Иван Ордец (Динамо Москва) – 1 млн евро
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 840 тысяч евро
Украинки покорили США
Легкоатлетический журнал Track & Field составил рейтинг лучших спортсменок 2020 года. Украинка Марина Бех-Романчук признана лучшей прыгуньей в длину.
Спортсменка одержала две победы на этапах Бриллиантовой лиги. В Стокгольме (Швеция) Бех-Романчук продемонстрировала лучший личный результат сезона и в решающей попытке прыгнула на 6,85 метра.
В Дохе (Катар) украинка прыгнула на 6,91 метра. Этот результат стал лучшим показателем сезона. До личного рекорда не хватило всего 2 сантиметров.
В прыжках в высоту украинским представительницам тоже почти не было равных. Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли в рейтинге вторую и третью строчки соответственно. Они уступили только россиянке Марии Ласицкене.
Поделиться новостью
-
Самый сильный человек планеты, бенефис вратарей: главные спортивные открытия Украины в 2020 году23 декабря 2020 , 20:00
-
Эквадорский боксер Гонгора, проигрывая бой, вырвал победу нокаутом: видео19 декабря 2020 , 13:31
-
Удобно и всегда под рукой – почему стоит установить мобильное приложение от Marathonbet17 декабря 2020 , 17:22