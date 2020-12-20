Динамо отдало Цитаишвили в аренду
Футболист Динамо Георгий Цитаишвили покинет киевский клуб. Украинский футболист проведет вторую половину сезона-2020/2021 в аренде.
Цитаишвили переходит в Ворсклу на правах аренды. Переход подтвердил наставник Ворсклы Юрий Максимов. Об этом сообщает Footboom.
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Сообщается, что 20-летний полузащитник Динамо будет играть за Ворсклу на правах аренды до конца сезона.
Действительно, Ворскла до конца сезона арендует Георгия Цитаишвили. Я хотел видеть этого игрока в своей команде,
– заявил Юрий Максимов.
Статистика Цитаишвили
Чемпион мира-2019 в составе сборной Украины U-19 так и не смог закрепиться в основном составе Динамо.
После того, как наставником киевлян стал Мирча Луческу, Цитаишвили выходил на поле в 4 матчах.
Последний выход футболиста на поле состоялся 21 ноября, когда Динамо победили Ингулец в чемпионате Украины. Георгий отыграл 8 минут.
Всего в этом сезоне Цитаишвили провел на футбольном поле 125 минут.
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