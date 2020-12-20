Футболист Динамо Георгий Цитаишвили покинет киевский клуб. Украинский футболист проведет вторую половину сезона-2020/2021 в аренде.

Цитаишвили переходит в Ворсклу на правах аренды. Переход подтвердил наставник Ворсклы Юрий Максимов. Об этом сообщает Footboom.

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Сообщается, что 20-летний полузащитник Динамо будет играть за Ворсклу на правах аренды до конца сезона.

Действительно, Ворскла до конца сезона арендует Георгия Цитаишвили. Я хотел видеть этого игрока в своей команде,

– заявил Юрий Максимов.

Статистика Цитаишвили

Чемпион мира-2019 в составе сборной Украины U-19 так и не смог закрепиться в основном составе Динамо.

После того, как наставником киевлян стал Мирча Луческу, Цитаишвили выходил на поле в 4 матчах.

Последний выход футболиста на поле состоялся 21 ноября, когда Динамо победили Ингулец в чемпионате Украины. Георгий отыграл 8 минут.

Всего в этом сезоне Цитаишвили провел на футбольном поле 125 минут.