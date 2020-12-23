Летом 2021 года в Токио состоятся летние олимпийской игры. Украинские спортсмены узнали размер государственной награды за полученные медали.

Размер гонораров за медали для украинских спортсменов не изменился с Олимпады-2016 в Рио. Об этом сообщает ютуб-канал "Ассоциации спортивных журналистов Украины".

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Сколько заработают спортсмены

Обладатель "золота" получит 125 тысяч долларов. "Серебро" принесет гонорар в 80 тысяч долларов, а "бронза" – 55 тысяч долларов.

На подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм выделили 2,8 миллиарда гривен.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что в эту сумму входят призовые за медали на Олимпиаде-2020.

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Обратите внимание. Всего в 2021 году на спорт выделили рекордные 7 миллиардов 269 миллионов 600 тысяч гривен.