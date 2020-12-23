После военного вторжения России в Украину и оккупации Крыма уровень украинского футбола заметно упал. Вместе с ним уменьшились и зарплаты футболистов. Все еще на высоком уровне пытаются удерживаться Динамо и Шахтер. Другие украинские игроки поехали за высокими зарплатами за границу.
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Tribuna.com со ссылкой на другие ресурсы собрало в один список 15 украинских футболистов, у которых самая большая зарплата. Девять из 15-и футболистов получают зарплату в Украине – 7 в Шахтере и 2 – в Динамо. Еще 6 футболистов – за границей.
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Самая большая зарплата среди украинских футболистов у Андрея Ярмоленко. Лидер сборной Украины выступает в Англии за Вест Хэм. Заработок Ярмоленко оценивается в 7,1 миллиона евро в год.
Вторым в рейтинге идет Ярослав Ракицкий, который играет за российский Зенит. Зарплата Ракицкого около 2,5 миллиона евро в год. Замыкает тройку лидеров Марлос из Шахтера – 1,8 миллиона евро.
Из представителей Динамо в рейтинг попали только Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук.
В целом 14 футболистов с украинским паспортом зарабатывают от миллиона евро в год.
Самые большие зарплаты украинских футболистов
Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) 7,1 миллиона евро
Ярослав Ракицкий (Зенит) 2,5 миллиона евро
Марлос (Шахтер) 1,8 миллиона евро
Евгений Коноплянка (Шахтер) 1,7 миллиона евро
Андрей Пятов (Шахтер) 1,5 миллиона евро
Жуниор Мораес (Шахтер) 1,5 миллиона евро
Андрей Лунин (Реал) 1,44 миллиона евро
Александр Зинченко (Манчестер Сити) 1,2 миллиона евро
Виктор Цыганков (Динамо) 1,2 миллиона евро
Тарас Степаненко (Шахтер) 1,2 миллиона евро
Сергей Кривцов (Шахтер) 1,2 миллиона евро
Руслан Малиновский (Аталанта) 1 миллион евро
Сергей Сидорчук (Динамо) 1 миллион евро
Иван Ордец (Динамо Москва) 1 миллион евро
Николай Матвиенко (Шахтер) 840 тысяч евро