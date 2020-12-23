Издание Tribuna.com со ссылкой на другие ресурсы собрало в один список 15 украинских футболистов, у которых самая большая зарплата. Девять из 15-и футболистов получают зарплату в Украине – 7 в Шахтере и 2 – в Динамо. Еще 6 футболистов – за границей.

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Самая большая зарплата среди украинских футболистов у Андрея Ярмоленко. Лидер сборной Украины выступает в Англии за Вест Хэм. Заработок Ярмоленко оценивается в 7,1 миллиона евро в год.

Вторым в рейтинге идет Ярослав Ракицкий, который играет за российский Зенит. Зарплата Ракицкого около 2,5 миллиона евро в год. Замыкает тройку лидеров Марлос из Шахтера – 1,8 миллиона евро.

Из представителей Динамо в рейтинг попали только Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук.

В целом 14 футболистов с украинским паспортом зарабатывают от миллиона евро в год.

Самые большие зарплаты украинских футболистов