Ломаченку кинули виклик, скільки заробило Динамо: головні новини спорту 23 грудня
Український боксер Василь Ломаченко отримав виклик на бій, а румунський тренер Динамо Мірча Луческу заробив солідну суму для киян. Огляд головних новин спорту за 23 грудня читайте у дайджесті Спорт 24.
Хто кинув виклик Ломаченку
Колишній чемпіон у напівлегкій вазі Шакур Стівенсон кинув виклик Василю Ломаченку. Американець готовий пожертвувати титульним боєм заради поєдинку з українським боксером, пише 24 канал.
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Стівенсон готовий провести бій з Василем Ломаченком навіть у другій напівлегкій вазі. Американця у США називають "новим Флойдом Мейвезером". Боксер написав своє звернення у твіттері, позначивши хештег Top Rank, яка представляє інтереси боксерів.
Якщо Лома перейде в 59 кілограмів, тоді по*** на пояс. Ми можемо влаштувати наш бій наступним. Я за це, якщо ви всі думали, що цей дивізіон проблемний та фанати хочуть цей поєдинок, зробімо це,
– написав Стівенсон.
Хто такий Шакур Стівенсон
Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі (2019/20). У 2016 році став срібним призером Олімпіади. У жовтні 2019-го року у бою проти американця Джоета Гонсалеса виграв вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі.
В останньому поєдинку Стівенсон ефектно нокаутував Фелікса Карабальо та захистив пояс WBO. У липні американець відмовився від свого титулу через перехід в іншу вагову категорію.
Скільки заробило Динамо
Динамо вперше із сезону 2016/2017 вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів. Кияни посіли третє місце у групі з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.
Навесні 2021 року Динамо зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.
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Результати Динамо позитивно вплинули на фінансове становище клубу. Про покращення фінансового рівня Динамо розповів помічник Мірчі Луческу – хорват Огнєн Вукоєвич.
За його словами, Динамо за осінь-2020 заробило близько 38 мільйонів євро.
Таким результатам керівництво Динамо повинне завдячувати новому наставнику. Під керівництвом Луческу Динамо лідирує у чемпіонаті України та виграло Суперкубок.
Гонорари українців за Олімпіаду-2020
Влітку 2021 року у Токіо відбудуться Літні Олімпійські ігри-2020. Українські спортсмени дізналися розмір державної нагороди за здобуті медалі.
Розмір гонорарів за медалі для українських спортсменів не змінився з Олімпади-2016 у Ріо.
На підготовку та участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх у 2021 році, підготовку до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор виділили 2,8 мільярда гривень.
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що в цю суму входять призові за медалі на Олімпіаді-2020.
До речі Росію офіційно відсторонили від Олімпіади
Усього у 2021 році на спорт виділили рекордні 7 мільярдів 269 мільйонів 600 тисяч гривень.
Зарплати українських футболістів
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