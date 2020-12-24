Український боксер Василь Ломаченко отримав виклик на бій, а румунський тренер Динамо Мірча Луческу заробив солідну суму для киян. Огляд головних новин спорту за 23 грудня читайте у дайджесті Спорт 24.

Хто кинув виклик Ломаченку

Колишній чемпіон у напівлегкій вазі Шакур Стівенсон кинув виклик Василю Ломаченку. Американець готовий пожертвувати титульним боєм заради поєдинку з українським боксером, пише 24 канал.

Варте уваги Коментарі Ломаченка такі ж тупі, як Уайлдера, – промоутер українця

Стівенсон готовий провести бій з Василем Ломаченком навіть у другій напівлегкій вазі. Американця у США називають "новим Флойдом Мейвезером". Боксер написав своє звернення у твіттері, позначивши хештег Top Rank, яка представляє інтереси боксерів.

Якщо Лома перейде в 59 кілограмів, тоді по*** на пояс. Ми можемо влаштувати наш бій наступним. Я за це, якщо ви всі думали, що цей дивізіон проблемний та фанати хочуть цей поєдинок, зробімо це,

– написав Стівенсон.

Хто такий Шакур Стівенсон

Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі (2019/20). У 2016 році став срібним призером Олімпіади. У жовтні 2019-го року у бою проти американця Джоета Гонсалеса виграв вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі.

В останньому поєдинку Стівенсон ефектно нокаутував Фелікса Карабальо та захистив пояс WBO. У липні американець відмовився від свого титулу через перехід в іншу вагову категорію.

Скільки заробило Динамо

Динамо вперше із сезону 2016/2017 вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів. Кияни посіли третє місце у групі з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

Навесні 2021 року Динамо зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

До слова Динамо віддало Цитаїшвілі в оренду

Результати Динамо позитивно вплинули на фінансове становище клубу. Про покращення фінансового рівня Динамо розповів помічник Мірчі Луческу – хорват Огнєн Вукоєвич.

За його словами, Динамо за осінь-2020 заробило близько 38 мільйонів євро.

Таким результатам керівництво Динамо повинне завдячувати новому наставнику. Під керівництвом Луческу Динамо лідирує у чемпіонаті України та виграло Суперкубок.

Гонорари українців за Олімпіаду-2020

Влітку 2021 року у Токіо відбудуться Літні Олімпійські ігри-2020. Українські спортсмени дізналися розмір державної нагороди за здобуті медалі.

Розмір гонорарів за медалі для українських спортсменів не змінився з Олімпади-2016 у Ріо.

Володар "золота" отримає 125 тисяч доларів. "Срібло" принесе гонорар у 80 тисяч доларів, а "бронза" – 55 тисяч доларів.

На підготовку та участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх у 2021 році, підготовку до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор виділили 2,8 мільярда гривень.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що в цю суму входять призові за медалі на Олімпіаді-2020.

До речі Росію офіційно відсторонили від Олімпіади

Усього у 2021 році на спорт виділили рекордні 7 мільярдів 269 мільйонів 600 тисяч гривень.

Зарплати українських футболістів