Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, с которой сотрудничает Василий Ломаченко, раскритиковал недавнее интервью украинца. Арум убежден, что Ломаченко справедливо проиграл Теофимо Лопесу.

89-летний Боб Арум считает безосновательными заявления Ломаченко о том, что бой с Лопесом должен был закончиться хотя бы ничьей. Об этом сообщает Fightnews.info.

К слову Ломаченко нацелился на реванш с Лопесом

Ломаченко утверждал, что сценарий боя с американцем Лопесом "был написан" третьей стороной. Украинец пожаловался на "домашнее" судейство. Бой состоялся в США.

Комментарии Ломаченко тупые

Боб Арум сравнил заявления Ломаченко с Деонтеем Уайлдером. Американец после боя с Тайсоном Фьюри подозревал, что перчатки британца не соответствовали требованиям.

Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения Тайсону Фьюри. Мол, Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол отравил ему воду. Это смешно,

– сказал Арум.

Арум признал, что судья Джули Ледерман, записки которой были 119:109 в пользу Лопеса, могла ошибиться.

"Все судьи были авторитетными людьми. Я думаю, что все, кто смотрели этот бой, как бы они не посчитали – 7-5, 8-4 или даже 9-3 – понимали, что Лопес однозначно победил. Поэтому считаю, что эти комментарии были совершенно неуместными. Когда я поговорю с Ломаченко, то скажу ему это", – резюмировал Арум.

Реакция на интервью Ломаченко

В интервью LOMUS official Ломаченко признался, что выходил на бой с двумя травмами. По мнению Ломаченко, он не проиграл бой Лопесу.

Украинец заявил, что несколько раз просмотрел запись боя и усмотрел по крайней мере ничью. Василий считает, что Лопес победил благодаря "домашним судьям".

23-летний Теофимо Лопес После интервью Ломаченко посмеялся над украинцем. Он поблагодарил судей. Отец Лопеса назвал Ломаченко примадонной.

В то же время известный промоутер Лу Ди Белла назвал украинского боксера плаксой.