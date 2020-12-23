Бывший чемпион в полулегком весе Шакур Стивенсон бросил вызов Василию Ломаченко. Американец готов пожертвовать титульным боем ради поединка с украинским боксером.

Американский боксер Шакур Стивенсон готов провести бой с Василием Ломаченко даже во втором полулегком весе. Он публично выразил желание на своей странице в твиттере.

Стоит внимания Ломаченко сильнее, чем все думают: Лопес-старший неожиданно похвалил украинца

Новый вызов для украинца

23-летний Стивенсон готов принести в жертву титульные поединки ради того, чтобы провести бой с украинским боксером. Американца в США называют "новым Флойдом Мейвезером". Боксер написал свое обращение в твиттере, обозначив хэштег Top Rank, которая представляет интересы боксеров.

Кто такой Шакур Стивенсон?

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе (2019/20). В 2016 году стал серебряным призером Олимпиады. В октябре 2019-го года в бою против американца Джоета Гонсалеса выиграл вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе. В последнем поединке Стивенсон эффектно нокаутировал Феликса Карабальо и защитил пояс WBO. В июле американец отказался от своего титула в связи с переходом в следующую весовую категорию.

Если Лома перейдет в 59 килограммов, тогда по*** на пояс, Мы можем устроить наш бой следующим. Я за это, если вы все думали, что этот дивизион проблемный и фанаты хотят этот поединок, сделаем это,

- написал Стивенсон.

If Loma is at 130 fuck a belt next fight we can do that next.. I’m wit it and if y’all really feel that the weight was a issue and the fans calling for this fight let’s do it @trboxing — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) December 23, 2020

Ранее американец уже выражал желание провести бой с украинским боксером. Шакур делал прогноз на бой Василия с Теофимо Лопесом, но так и не сумел отдать предпочтение одному из боксеров.