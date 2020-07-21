Киевское "Динамо" уволило главного тренера Алексея Михайличенко. Его место может занять тренер "Зари" Виктор Скрипник. Награду "Золотой мяч" в 2020 году не будут вручать. Такими были главные новости спорта 20 июля

"Динамо" уволило Михайличенко

Главной новостью 20 июля стало увольнение Алексея Михайличенко с должности главного тренера "Динамо". Вместе с ним уволили и весь тренерский штаб. Поэтому к новому сезону готовить команду будет новый наставник.

Достойно внимания: Михайличенко – один из самых успешных тренеров "Динамо", но вновь покинул клуб

Кто именно возглавит "Динамо" – пока неизвестно. Среди главных претендентов называют наставника "Зари" Виктора Скрипника. Но помехой этому может стать то, что за Скрипника придется заплатить отступные – до миллиона евро.

Среди других кандидатов и Сергей Ребров. Он уже возглавлял "Динамо", и именно под его руководством киевляне в последний раз становились чемпионами Украины.

Букмекеры же пока начали принимать ставки на то, кто займет пост тренера "Динамо". К слову, среди кандидатов и главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Кадровая чистка в "Динамо"

Но Алексей Михайличенко и его тренерский штаб – не единственные, кто может покинуть "Динамо" летом. Владелец команды Игорь Суркис заявил о кадровой чистке. Клуб могут покинуть Кадири, Бенито, и даже Фран Соль. Зато Вербич точно останется в команде.

"Динамо" в Лиге чемпионов

И еще одна новость о "Динамо". Киевляне будут стартовать в отборе Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда. Там они будут сеяные. И уже даже известен предварительный список вероятных соперников. А также дата матчей.

При этом уже 21 клуб из 32 гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Кто эти счастливчики – по ссылке.

Обладателя "Золотого мяча" 2020 не будет

Издание France Football решило в 2020 году не вручать награду "Золотой мяч" лучшему футболисту. Все из-за пандемии коронавируса, связанной с этим паузы и отмены матчей и чемпионатов. При этом букмекеры активно принимали ставки на победителя.

Орден для Подручного

Биатлонист Дмитрий Пидручный через год получил свой орден. Еще в сентябре 2019 года его наградили орденом "За заслуги" III степени. Но так и не вручили. Сделали это только сейчас, через 10 месяцев после официального сообщения.

Каменюка завершил карьеру

Легендарный игрок луганской "Зари" Никита Каменюка объявил о завершении карьеры. За команду он сыграл 350 матчей за 16 лет. Но с клубом не прощается – он будет ассистентом тренера команды U-19.

На прощальной вечеринке Каменюка спел песню о том, что "уходит красиво".

Украинцы в Испании

"Альбасете", "Луго" и "Овьедо", за которые выступают украинцы, выиграли борьбу за сохранение прописки в Сегунде. "Альбасете" минимально обыграл "Кадис" – 1:0. Роман Зозуля провел полный матч, но результативными действиями не отметился.

"Луго" одержал победу над "Мирандесом" – 2:1. Василий Кравец находился на поле с 36-й минуты, но отличиться не сумел.

"Овьедо" же гарантировал сохранение прописки еще в прошлом туре, но потерпел поражение от "Эльче" – 1:2. Андрей Лунин в заключительном матче сыграл с первой до последней минуты.