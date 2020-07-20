Одним из главных претендентов на место наставника "Динамо" называют главного тренера "Зари" Виктора Скрипника. Но для того, чтобы он возглавил клуб, владельцу "Динамо" надо будет заплатить отступные луганчанам.

Информацию о необходимости заплатить отступные за Скрипника озвучил журналист Игорь Цыганык. По его данным, в контракте Скрипника с "Зарей" есть пункт о клаусуле.

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"В чем проблема со Скрипником? В том, что он подписал трехлетний контракт с "Зарей". Он отработал всего год. И самое главное – у него в соглашении прописана клаусула. Она доходит до миллиона евро. Чтобы он разорвал контракт, нужно, чтобы кто-то за него или он сам заплатил эти деньги. И тогда он сможет перейти. Слово за Геллером. Он через неделю будет в Киеве. Думаю, ближайшие дни будут идти официальные переговоры", – рассказал Игорь Цыганык.

По его словам, среди других кандидатов рассматривают вариант и с Сергеем Ребровым. Он в свое время уже работал в "Динамо" и выигрывал чемпионат, а сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош", В его контракте с клубом тоже прописана клаусула.

Насчет Реброва, то владелец "Динамо" Игорь Суркис пока официально не предлагал ему возглавить клуб. Если такое будет, то новый наставник может требовать усиления состава – игроков на место вратаря, опорного полузащитника и нападающего.

Другие кандидаты, которых назвал Игорь Цыганык: Юрий Калитвинцев, Юрий Сёмин, Мирча Луческу и Мирон Маркевич.