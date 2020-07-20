"Динамо" придется заплатить отступные за Скрипника "Зари": названа сумма
Одним из главных претендентов на место наставника "Динамо" называют главного тренера "Зари" Виктора Скрипника. Но для того, чтобы он возглавил клуб, владельцу "Динамо" надо будет заплатить отступные луганчанам.
Информацию о необходимости заплатить отступные за Скрипника озвучил журналист Игорь Цыганык. По его данным, в контракте Скрипника с "Зарей" есть пункт о клаусуле.
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"В чем проблема со Скрипником? В том, что он подписал трехлетний контракт с "Зарей". Он отработал всего год. И самое главное – у него в соглашении прописана клаусула. Она доходит до миллиона евро. Чтобы он разорвал контракт, нужно, чтобы кто-то за него или он сам заплатил эти деньги. И тогда он сможет перейти. Слово за Геллером. Он через неделю будет в Киеве. Думаю, ближайшие дни будут идти официальные переговоры", – рассказал Игорь Цыганык.
По его словам, среди других кандидатов рассматривают вариант и с Сергеем Ребровым. Он в свое время уже работал в "Динамо" и выигрывал чемпионат, а сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош", В его контракте с клубом тоже прописана клаусула.
Насчет Реброва, то владелец "Динамо" Игорь Суркис пока официально не предлагал ему возглавить клуб. Если такое будет, то новый наставник может требовать усиления состава – игроков на место вратаря, опорного полузащитника и нападающего.
Другие кандидаты, которых назвал Игорь Цыганык: Юрий Калитвинцев, Юрий Сёмин, Мирча Луческу и Мирон Маркевич.