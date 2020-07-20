Украинский биатлонист, чемпион мира Дмитрий Пидручный получил Орден "За заслуги" III степени. При этом награду он получил почти через год после объявления об этом.

Приказ о награждении орденом "За заслуги" III степени Дмитрия Пидручного был подписан президентом Зеленским еще 13 сентября 2019 года. Награду биатлонист получил по случаю Дня физической культуры и спорта. Однако сам орден он получил только 20 июля 2020 года в помещении Тернопольской облгосадминистрации.

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Как пояснили в Тернопольской ОГА, вручение состоялось только сейчас из-за эпидемии коронавируса.

На награждении присутствовал и начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол, который является председателем тернопольской ячейки физкультурно-спортивного общества "Динамо". На сайте же местной полиции вышла новость о награждении. Однако авторы новости почему-то указали, что "приказ о государственной награде для Тернополя был подписан Президентом Украины еще в начале года". Хотя это произошло еще в сентябре 2019 года. Там же приведена и цитата Пидручного.

"Эту награду я ждал долго. В марте 2019 года завоевал звание чемпиона мира по биатлону среди мужчин, победив в гонке преследования, а в начале этого года узнал о присвоенной мне государственной награде – орден "За заслуги" III степени. Но карантин отсрочил этот торжественный момент, но я счастлив", – говорится в заявлении Пидручного.

Стоит добавить, что сам Пидручный – старшина Нацгвардии, которая находится в подчинении МВД.

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Старшина Нацгвардії Дмитро Підручний - спортсмен-інструктор спортивного клубу НГУ - чемпіон світу з біатлону 2019 року в гонці переслідування. pic.twitter.com/u9yvciJsaw — МВС України (@MVS_UA) March 10, 2019

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