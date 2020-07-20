"Динамо" по итогам сезона-2019/2020 в украинской Премьер-лиге (УПЛ) заняло второе место. Став вице-чемпионами страны, "Динамо" гарантировало себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

Новую еврокубковую кампанию "Динамо" начнет с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает сайт киевлян.

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В следующем сезоне эта стадия будет состоять из одного матча, а хозяин поединка будет определен путем жеребьевки, которая пройдет 31 августа.

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 15/16 сентября.

Потенциальные соперники "Динамо"

"Виктория Пльзень" (Чехия)

"Ренн" (Франция)

АЗ Алкмар (Нидерланды)

"Сиваспор" (Турция)

"Осиек", "Локомотива" или "Риека" (Хорватия)

ПАОК (Греция)

"Рапид" (Австрия)

Победитель выйдет в плей-офф. Жеребьевка плей-офф состоится 1 сентября, а противостояние традиционно будет состоять из двух матчей.

Дата поединков: 22/23 и 29/30 сентября.

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"Динамо" три подряд сезона проигрывает в квалификации

Три последних сезона "Динамо" также начинало выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

Дважды киевляне прекращали свое выступление в самом престижном еврокубке после этой стадии. В сезоне 2017/2018 "бело-синие" вылетели от швейцарского "Янг Бойз".

В сезоне 2019/2020 года "Динамо" не прошло бельгийский "Брюгге".

Еще один раз динамовцы одолели третий раунд квалификации, в сезоне-2018/2019 обыграв чешскую "Славию". Потом все равно "Динамо" не попало в групповой турнир, потерпев поражение от "Аякса".