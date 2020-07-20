"Динамо" в Лиге чемпионов: потенциальные соперники и дата матчей
"Динамо" по итогам сезона-2019/2020 в украинской Премьер-лиге (УПЛ) заняло второе место. Став вице-чемпионами страны, "Динамо" гарантировало себе участие в квалификации Лиги чемпионов.
Новую еврокубковую кампанию "Динамо" начнет с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает сайт киевлян.
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В следующем сезоне эта стадия будет состоять из одного матча, а хозяин поединка будет определен путем жеребьевки, которая пройдет 31 августа.
Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 15/16 сентября.
Потенциальные соперники "Динамо"
- "Виктория Пльзень" (Чехия)
- "Ренн" (Франция)
- АЗ Алкмар (Нидерланды)
- "Сиваспор" (Турция)
- "Осиек", "Локомотива" или "Риека" (Хорватия)
- ПАОК (Греция)
- "Рапид" (Австрия)
Победитель выйдет в плей-офф. Жеребьевка плей-офф состоится 1 сентября, а противостояние традиционно будет состоять из двух матчей.
Дата поединков: 22/23 и 29/30 сентября.
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"Динамо" три подряд сезона проигрывает в квалификации
Три последних сезона "Динамо" также начинало выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.
Дважды киевляне прекращали свое выступление в самом престижном еврокубке после этой стадии. В сезоне 2017/2018 "бело-синие" вылетели от швейцарского "Янг Бойз".
В сезоне 2019/2020 года "Динамо" не прошло бельгийский "Брюгге".
Еще один раз динамовцы одолели третий раунд квалификации, в сезоне-2018/2019 обыграв чешскую "Славию". Потом все равно "Динамо" не попало в групповой турнир, потерпев поражение от "Аякса".