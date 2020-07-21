Київське "Динамо" звільнило головного тренера Олексія Михайличенка. Його місце може зайняти тренер "Зорі" Віктор Скрипник. Нагороду "Золотий м'яч" у 2020 році не будуть вручати. Такими були головні новини спорту 20 липня

"Динамо" звільнило Михайличенка

Головною новиною 20 липня стало звільнення Олексія Михайличенка з посади головного тренера "Динамо". Разом з ним звільнили і весь тренерський штаб. Тож до нового сезону готувати команду буде новий наставник.

Варте уваги: Михайличенко – один з найуспішніших тренерів "Динамо", але знову покинув клуб

Хто саме очолить "Динамо" – поки невідомо. Серед головних претендентів називають наставника "Зорі" Віктора Скрипника. Але на заваді цьому може стати те, що за Скрипника доведеться заплатити відступні – до мільйона євро.

Серед інших кандидатів і Сергій Ребров. Він очолював вже "Динамо", і саме під його керівництвом кияни востаннє ставали чемпіонами України.

Букмекери ж поки почали приймати ставки на те, хто посяду посаду тренера "Динамо". До слова, серед кандидатів і головний наставник збірної України Андрій Шевченко.

Кадрова чистка в "Динамо"

Але Олексій Михайличенко та його тренерський штаб – не єдині, хто може покинути "Динамо" влітку. Власник команди Ігор Суркіс заявив про кадрову чистку. Клуб можуть покинути Кадірі, Беніто, і навіть Фран Соль. Зате Вербіч точно залишиться в команді.

"Динамо" в Лізі чемпіонів

І ще одна новина про "Динамо". Кияни стартуватимуть у відборі Ліги чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду. Там вони будуть сіяні. І вже навіть відомий попередній список ймовірних суперників. А також дата матчів.

При цьому вже 21 клуб з 32 гарантував собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів. Хто ці щасливчики – за посиланням.

Володаря "Золотого м'яча" 2020 не буде

Видання France Football вирішило у 2020 році не вручати нагороду "Золотий м'яч" найкращому футболісту. Все через пандемію коронавірусу, пов'язану з цим паузу та скасування матчів та чемпіонатів. При цьому букмекери активно приймали ставку на переможця.

Орден для Підручного

Біатлоніст Дмитро Підручний через рік отримав свій орден. Ще у вересні 2019 року його нагородили орденом "За заслуги" III ступеня. Але так і не вручили. Зробили це лише зараз, через 10 місяців після офіційного повідомлення.

Каменюка завершив кар'єру

Легендарний гравець луганської "Зорі" Микита Каменюка оголосив про завершення кар'єри. За команду він зіграв 350 матчів за 16 років. Але з клубом не прощається – він буде асистентом тренера команди U-19.

На прощальній вечірці Каменюка заспівав пісню про те, що "уходит красиво".

Українці в Іспанії

"Альбасете", "Луго" та "Ов'єдо", за які виступають українці, виграли боротьбу за збереження прописки у Сегунді. "Альбасете" мінімально обіграв "Кадіс" – 1:0. Роман Зозуля провів повний матч, але результативними діями не відзначився.

"Луго" здобув перемогу над "Мірандесом" – 2:1. Василь Кравець перебував на полі з 36-ї хвилини, але відзначитись не зумів.

"Ов'єдо" ж гарантував збереження прописки ще в минулому турі, але зазнав поразки від "Ельче" – 1:2. Андрій Лунін в завершальному матчі відіграв з першої до останньої хвилини.