Киевское "Динамо" официально отправило в отставку главного тренера Алексея Михайличенко и его помощников.

"Динамо" меняет тренера

Вместе с Михайличенко в отставку ушли его ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов. Об этом сообщает сайт "Динамо" 20 июля.

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Как говорится на сайте столичного клуба, болельщиков и руководство клуба не удовлетворил уровень игры команды в сезоне. В частности, в чемпионате киевляне проиграли "Шахтеру" аж 23 очка.

С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже,

– говорится на сайте.

Достижения "Динамо" с Михайличенко

Михайличенко возглавил "Динамо" летом 2019-го года после отставки Александра Хацкевича.

Под руководством Михайличенко "Динамо" выиграло Кубок Украины и занял второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В сезоне 2019/2020 "Динамо" не вышло в плей-офф Лиги Европы.