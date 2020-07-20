"Динамо" прогнозируемо уволило Алексея Михайличенко с должности главного тренера. Пока имя нового наставника не называют. Впрочем, на должность руководителя столичного клуба есть сразу несколько претендентов. Букмекеры же назвали своих фаворитов.

Кто возглавит "Динамо": прогноз

Букмекерская контора Favbet назвала 8 специалистов, которые могут возглавить "Динамо". Среди них шестеро украинцев и двое иностранцев, передает 24 канал.

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Больше всего шансов, по мнению экспертов, у действующего тренера луганской "Зари" Виктора Скрипника. Коэффициент, что он возглавит "Динамо" – 1,40.

По информации СМИ, у Скрипника прописаны серьезные отступные в контракте с луганским клубом. Кроме того, с "Зарей" Скрипник осенью 2020 года сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Второй фаворит на тренерское кресло "Динамо" – Сергей Ребров. Второй приход Реброва на тренерский мостик киевлян оценен коэффициентом 3,50.

Во главе "Динамо" Ребров дважды выиграл УПЛ и Кубок Украины.

Впрочем, пока у Реброва есть действующий контракт с венгерским "Ференцварошем".

Третьим в списке вероятных тренеров "Динамо" идет Андрей Шевченко. Его приход в "Динамо" оценен коэффициентом 7. Впрочем, у Шевченко действующий контракт со сборной Украины до конца 2022 года.

Кто еще может возглавить "Динамо"?

Юрий Вернидуб – коефициеент 15;

Юрий Семин – коефициеент 20;

Роман Григорчук – коефициеент 50;

Олег Блохин – коефициеент 100;

Александр Хацкевич – коефициеент 100.

Отметим, что из списка потенциальных тренеров, который предлагают эксперты Favbet, без работы пока Олег Блохин, Юрий Семин и Роман Григорчук. Первые двое в свое время возглавляли "Динамо".