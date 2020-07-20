Легендарный игрок и капитан луганской "Зари" Никита Каменюка объявил об окончании карьеры. Произошло это после матча против "Десны", в котором луганский клуб завоевал бронзовые медали УПЛ.

Уже после матча Никита Каменюка отпраздновал окончание карьеры футболиста в караоке. Там он спел песню "Районы-кварталы" группы "Звери". В сети опубликовали часть видео с его выступления со словами из песни. Читайте также: Скрипник ли Шевченко: кто возглавить "Динамо - прогноз "Районы, кварталы, жилые массивы

Я ухожу, ухожу красиво". Карьера Никиты Каменюки: коротко Никита Каменюка является воспитанником луганского футбола. В составе "Зари" дебютировал 16 марта 2004 года.

Также выступал за "Авангард", "Ильичевец" и был в аренде в "Вересе".

За "Зарю" Каменюка провел 350 матчей – 254 игр в Премьер-лиге, 22 матча в Кубке Украины, 16 матчей в Лиге Европы. Еще 58 матчей он провел за "Зарю" в Первой лиге.

После окончания карьеры Никита Каменюка продолжит работу в "Заре". Он будет помощником тренера команды U-19.