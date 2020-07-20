В 2020 году не состоится вручение награды "Золотой мяч" лучшему футболисту. Все из-за паузы в футбольных матчах, которую вызвала пандемия коронавируса.

О том, что вручение награды не состоится, объявило французское издание France Football. Именно этот журнал основал эту награду в 1956 году. И в 2020 году "Золотой мяч" впервые в истории не будет вручен.

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В своем заявлении издание отмечает, что определение победителя не произойдет из-за исключительных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.

"Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской "приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом". Справедливость, настолько важная для получения этого почетного приза, не может быть обеспечена, в частности, в плане статистики игроков. Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался", – говорится в заявлении France Football.

Кто был среди главных претендентов на получение "Золотого мяча" 2020?

Имена кандидатов на награду названы не были. Однако букмекеры принимали ставки на то, кто мог получить "Золотой мяч" 2020. Больше всего шансов отдавали нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (коэффициент 2,5). Следующим в списке был форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (4,5). Замыкал первую тройку игрок "Баварии" Роберт Левандовски (5,0). Далее разместились: