Во вторник, 2 марта, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Следующий бой Усика может состояться в Украине

Непобедимый украинский боксер Александр Усик все еще может провести следующий бой в Украине. Соперником Усика, скорее всего, будет британец Джо Джойс.

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Сергей Лапин, директор команды 34-летнего Усика, рассказал о возможной дате следующего боя украинца и место.

Кто станет соперником Усика

Как известно, WBO официально назначила поединок между Усиком и Джо Джойсом за титул "временного" чемпиона мира. Это подтвердили команды боксеров.

Но у представителей боксеров неожиданно возникли проблемы с организацией поединка. Сообщалось, что сторона Усика не приняла условия Джойса.

Поэтому организатор поединка определится на промоутерских торгах. До сих пор не известна дата и место боя.

Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, говорил об апреле как возможной дате поединка. Но Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.

Впоследствии сам Уоррен заявил, что бой состоится в мае-июне. Вероятно, дату встречи намеренно решили сместить на лето, чтобы болельщики могли посетить шоу.

Главным тренером Львова стал Анатолий Бессмертный

Футбольный клуб Львов объявил о назначении Анатолия Бессмертного главным тренером команды. До этого 52-летний специалист никогда не работал с клубами УПЛ.

Анатолия Бессмертного представили на следующий день после того, как команду покинул Виталий Шумский.

После 16 туров УПЛ Львов идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда набрала всего 12 очков.

Предыдущий тренер Виталий Шумский был уволен 1 марта после поражения в домашнем матче с Динамо. Он провел во главе команды лишь 9 матчей, в которых одержал 3 победы, а еще дважды сыграл вничью.

Бессмертный уже третий тренер Львова в этом сезоне. До этого команду также возглавлял грузин Георгий Цецадзе.

Рух вынужден перенести домашний матч с "Арены Львов"

В 17 туре УПЛ Рух должен был принимать Десну на "Арене Львов". Игра была запланирована на субботу, 6 марта. Но из-за сборной Украины, матч пришлось перенести.

Дирекция УПЛ решила как сменить дату матча, так и место проведения. Теперь команды сыграют в понедельник, 8 марта, в 14:00. А вот где – пока неизвестно. Информация о месте проведения будет сообщена позже.

Проблемы газона "Арены Львов" перед матчем сборной Украины