Бой Усика в Украине, новый тренер ФК Львов: топ-новостей спорта 2 марта
Во вторник, 2 марта, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Следующий бой Усика может состояться в Украине
Непобедимый украинский боксер Александр Усик все еще может провести следующий бой в Украине. Соперником Усика, скорее всего, будет британец Джо Джойс.
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Сергей Лапин, директор команды 34-летнего Усика, рассказал о возможной дате следующего боя украинца и место.
Кто станет соперником Усика
- Как известно, WBO официально назначила поединок между Усиком и Джо Джойсом за титул "временного" чемпиона мира. Это подтвердили команды боксеров.
- Но у представителей боксеров неожиданно возникли проблемы с организацией поединка. Сообщалось, что сторона Усика не приняла условия Джойса.
- Поэтому организатор поединка определится на промоутерских торгах. До сих пор не известна дата и место боя.
- Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, говорил об апреле как возможной дате поединка. Но Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.
- Впоследствии сам Уоррен заявил, что бой состоится в мае-июне. Вероятно, дату встречи намеренно решили сместить на лето, чтобы болельщики могли посетить шоу.
Главным тренером Львова стал Анатолий Бессмертный
Футбольный клуб Львов объявил о назначении Анатолия Бессмертного главным тренером команды. До этого 52-летний специалист никогда не работал с клубами УПЛ.
Анатолия Бессмертного представили на следующий день после того, как команду покинул Виталий Шумский.
- После 16 туров УПЛ Львов идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда набрала всего 12 очков.
- Предыдущий тренер Виталий Шумский был уволен 1 марта после поражения в домашнем матче с Динамо. Он провел во главе команды лишь 9 матчей, в которых одержал 3 победы, а еще дважды сыграл вничью.
- Бессмертный уже третий тренер Львова в этом сезоне. До этого команду также возглавлял грузин Георгий Цецадзе.
Рух вынужден перенести домашний матч с "Арены Львов"
В 17 туре УПЛ Рух должен был принимать Десну на "Арене Львов". Игра была запланирована на субботу, 6 марта. Но из-за сборной Украины, матч пришлось перенести.
Дирекция УПЛ решила как сменить дату матча, так и место проведения. Теперь команды сыграют в понедельник, 8 марта, в 14:00. А вот где – пока неизвестно. Информация о месте проведения будет сообщена позже.
Проблемы газона "Арены Львов" перед матчем сборной Украины
- В конце марта сборная Украины сыграет два матча на "Арене Львов". 28 марта против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Оба матча состоятся в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.
- Еще задолго до этих матчей в СМИ появилась информация, что тренерский штаб сборной обратился с просьбой, чтобы за три недели до этих матчей на "Арене Львов" не проводили никаких матчей. Было опасения относительно состояния газона.
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