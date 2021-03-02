Футбольный клуб Львов объявил о назначении Анатолия Бессмертного главным тренером команды. До этого 52-летний специалист никогда не работал с клубами УПЛ.

Анатолия Бессмертного представили на следующий день после того, как команду покинул Виталий Шумский.

Читайте также Экс-тренер Львова: впечатление, что решение об отставке было принято до игры с Динамо

Новому главному тренеру будет помогать также Эдуард Павлов.

"Мне очень приятно оказаться снова во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, что принял такую команду. Команду с амбициями, достаточно неплохую. Впрочем, ситуация, конечно, у клуба сейчас не из лучших. Тем не менее, будем работать. Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. Львов этого заслуживает. Надеюсь, ребята примут те идеи, которые мы будем им предлагать. Конечно, нужно будет улучшать игру во всех аспектах. Как в игре в обороне, так и в атакующей работе, в частности, также и в переходах. Впереди много работы", – заявил Анатолий Бессмертный после представления.

Стоит добавить, что для Бессмертного это будет дебютная работа во главе команды УПЛ. Последним местом его работы была второлиговая Черкасщина. Также он работал с такими клубами, как Днепр, Черкассы, Полтава и Полесье (Житомир).