Главным тренером Львова стал Анатолий Бессмертный
Футбольный клуб Львов объявил о назначении Анатолия Бессмертного главным тренером команды. До этого 52-летний специалист никогда не работал с клубами УПЛ.
Источник:сайт Львова
Анатолия Бессмертного представили на следующий день после того, как команду покинул Виталий Шумский.
Читайте также Экс-тренер Львова: впечатление, что решение об отставке было принято до игры с Динамо
Новому главному тренеру будет помогать также Эдуард Павлов.
"Мне очень приятно оказаться снова во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, что принял такую команду. Команду с амбициями, достаточно неплохую. Впрочем, ситуация, конечно, у клуба сейчас не из лучших. Тем не менее, будем работать. Надо поднимать команду выше в турнирной таблице. Львов этого заслуживает. Надеюсь, ребята примут те идеи, которые мы будем им предлагать. Конечно, нужно будет улучшать игру во всех аспектах. Как в игре в обороне, так и в атакующей работе, в частности, также и в переходах. Впереди много работы", – заявил Анатолий Бессмертный после представления.
Стоит добавить, что для Бессмертного это будет дебютная работа во главе команды УПЛ. Последним местом его работы была второлиговая Черкасщина. Также он работал с такими клубами, как Днепр, Черкассы, Полтава и Полесье (Житомир).
- После 16-и туров УПЛ Львов идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда набрала лишь 12 очков.
- Предыдущего тренера Виталия Шумского уволили 1 марта после поражения в домашнем матче с Динамо. Он провел во главе команды лишь 9 матчей, в которых одержал 3 победы, а еще дважды сыграл вничью.
- Бессмертный – уже третий тренер Львова в этом сезоне. До этого команду также возглавлял грузин Георгий Цецадзе.
Поделиться новостью