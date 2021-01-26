Непобедимый украинский боксер Александр Усик следующий бой может провести уже в апреле 2021 года. Соперником украинца станет Джо Джойс.

Источник: The Ring

35-летний Джо Джойс рассказал, что может провести бой против Усика в апреле.

Примечательно Почему Джо Джойс идеальный соперник для Усика

Планируемая дата – апрель. Это то, на что мы ориентируемся. Мы топчемся на месте с моей командой, Фрэнком Уорреном и его командой, чтобы заключить сделку. Мы ждем доработки деталей и надеемся, что этот поединок состоится,

– сказал Джойс.

Что будет на кону боя Усик – Джойс

Как известно, Усик хотел в следующем поединке сразиться за титул WBO, ведь является официальным претендентом на этот пояс. Однако его владелец Энтони Джошуа планирует бой с Тайсоном Фьюри.

В WBO планируют дать разрешение на бой Джошуа – Фьюри. Тогда Усик и Джойс проведут поединок за временный титул чемпиона или определят, кто встретится с победителем боя Джошуа – Фьюри.

"Думаю, что WBO тоже хочет боя. Они хотят, чтобы их титул был включен в поединок Фьюри – Джошуа в первую очередь, поэтому, возможно, мы будем биться за временный пояс, и затем победитель получит титульный шанс", – отметил Джойс.