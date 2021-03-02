До сих пор непобедимый украинский боксер Александр Усик может провести следующий бой в Украине. Соперником Усика, скорее всего, будет британец Джо Джойс.

Надеемся, что следующий поединок пройдет в Украине

Сергей Лапин, директор команды 34-летнего Усика, рассказал о возможной дате следующего боя украинца и месте.

Кстати Отец Фьюри дал неутешительный прогноз на бой Усик – Джойс

Он рассказал, что Усик сейчас втягивается в подготовку к следующему поединку под руководством тренера по физической подготовке Валентина Литвинчука.

Существует вероятность, что Усик вернется в ринг в начале лета 2021 года.

По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня. Надеемся, что следующий поединок пройдет на территории нашей страны,

– сказал Лапин.

Кто станет соперником Усика

Как известно, WBO официально назначила поединок между Усиком и Джо Джойсом за титул "временного" чемпиона мира. Это подтвердили команды боксеров.

Но у представителей боксеров неожиданно возникли проблемы с организацией поединка. Сообщалось, что сторона Усика не приняла условия Джойса.

Поэтому организатор поединка определится на промоутерских торгах. До сих пор не известна дата и место боя.

Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, говорил об апреле как возможной дате поединка. Но Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.

Впоследствии сам Уоррен заявил, что бой состоится в мае-июне. Вероятно, дату встречи намеренно решили сместить на лето, чтобы болельщики могли посетить шоу.

В Великобритании в конце мая планируют начать пускать болельщиков на стадионы. Именно в Британии может и состояться поединок. По крайней мере, Джо Джойс выразил убеждение, что Усик не откажется поехать на "Туманный Альбион".

Впрочем, в Украине уже сейчас разрешено посещать спортивные события. Минздрав разрешил заполнять стадионы на 50%.

Усик в начале февраля заявлял, что хочет провести поединок в Киеве на НСК "Олимпийский".



​Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24​