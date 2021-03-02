В 17 туре УПЛ Рух должен был принимать Десну на "Арене Львов". Игра была запланирована на субботу, 6 марта. Но из-за сборной Украины, матч пришлось перенести.

Дирекция УПЛ решила как изменить дату матча, так и место проведения. Теперь команды сыграют в понедельник, 8 марта, в 14:00. А вот где – пока неизвестно. Информация о месте проведения будет сообщена позже.

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Однако это точно не будет "Арена Львов". Матч решили перенести с этого стадиона "в связи с подготовкой газона к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины".

Проблемы газона "Арены Львов" перед матчем сборной Украины