Рух вынужден перенести домашний матч с "Арены Львов" из-за сборной Украины
В 17 туре УПЛ Рух должен был принимать Десну на "Арене Львов". Игра была запланирована на субботу, 6 марта. Но из-за сборной Украины, матч пришлось перенести.
Источник:УПЛ
Дирекция УПЛ решила как изменить дату матча, так и место проведения. Теперь команды сыграют в понедельник, 8 марта, в 14:00. А вот где – пока неизвестно. Информация о месте проведения будет сообщена позже.
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Однако это точно не будет "Арена Львов". Матч решили перенести с этого стадиона "в связи с подготовкой газона к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины".
Проблемы газона "Арены Львов" перед матчем сборной Украины
- В конце марта сборная Украины сыграет два матча на "Арене Львов". 28 марта против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Оба матча состоятся в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.
- Еще задолго до этих матчей в СМИ появилась информация, что тренерский штаб сборной обратился с просьбой, чтобы за три недели до этих матчей на "Арене Львов" не проводили никаких матчей. Было опасение относительно состояния газона.
- На "Арене Львов" свои домашние матчи в УПЛ проводят Львов и Рух. Эти команды должны были бы между собой встретиться в 18-м туре УПЛ (базовая дата 13 марта). Но игру тоже перенесли. Однако на неопределенный срок.
- Стоит добавить, что во Львове есть еще один стадион, у которого есть право принимать матчи УПЛ – "Украина". Однако он в аренде у Карпат, у руководства которых напряженные отношения с владельцем Руха.
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