Усик – Джойс: WBO официально назначила бой за "временное" чемпионство
Украинский боксер Александр Усик уже в следующем поединке приблизится к чемпионскому титулу в тяжелом весе. Усик и британец Джо Джойс проведут бой за "временное" чемпионство.
Источник:Sky Sports
Промоутер Эдди Хирн заявил, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально назначила поединок между Джойсом и Усиком за титул "временного" чемпиона мира.
Кстати Джошуа и Фьюри откажутся от боя с Усиком
Команды Усика и Джойса не смогли договориться о бое. Поэтому, по словам Хирна, судьба поединка определится на промоутерских торгах.
Усик договорился с Фьюри и Джошуа
Несмотря на то, что Усик и Джойс сразятся за "временный" титул, на кону боя между Тайсоном Фьюри (чемпион WBC) и Энтони Джошуа (обладатель титулов IBF, WBO, WBA) будут все пояса.
В то же время победитель боя Усик – Джойс будет автоматически повышен до статуса полноценного чемпиона WBO почти сразу после боя Тайсона с Энтони.
Сообщается, что такая договоренность в треугольнике между Усиком, Джошуа и Фьюри.
Когда бой Усика
- По предварительной информации, Усик и Джойс могут встретиться в апреле 2021 года. Однако Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.
- В то же время Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, вероятно, встретятся в мае – июне и определят абсолютного чемпиона мира.
Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24
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