Украинский боксер Александр Усик уже в следующем поединке приблизится к чемпионскому титулу в тяжелом весе. Усик и британец Джо Джойс проведут бой за "временное" чемпионство.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально назначила поединок между Джойсом и Усиком за титул "временного" чемпиона мира.

Кстати Джошуа и Фьюри откажутся от боя с Усиком

Команды Усика и Джойса не смогли договориться о бое. Поэтому, по словам Хирна, судьба поединка определится на промоутерских торгах.

Усик договорился с Фьюри и Джошуа

Несмотря на то, что Усик и Джойс сразятся за "временный" титул, на кону боя между Тайсоном Фьюри (чемпион WBC) и Энтони Джошуа (обладатель титулов IBF, WBO, WBA) будут все пояса.

В то же время победитель боя Усик – Джойс будет автоматически повышен до статуса полноценного чемпиона WBO почти сразу после боя Тайсона с Энтони.

Сообщается, что такая договоренность в треугольнике между Усиком, Джошуа и Фьюри.

Когда бой Усика

По предварительной информации, Усик и Джойс могут встретиться в апреле 2021 года. Однако Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.

В то же время Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, вероятно, встретятся в мае – июне и определят абсолютного чемпиона мира.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24