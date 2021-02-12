Усик и Джойс не смогли договориться о бое
У Александра Усика возникли проблемы с организацией поединка против Джо Джойса. Команды украинца и британца не смогли договориться о бое.
Источник:klitschko-brothers
В конце января появилась информация, что WBO санкционировала бой Усик – Джойс. Боксеры имели 15 дней, чтобы заключить контракт о бое.
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Однако команду Усика не устроило предложение промоутера Джойса – Фрэнка Уоррена. Об этом заявил Александр Красюк, промоутер Усика.
Предложение Фрэнка Уоррена К2 Promotion не соответствует требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов,
– заявил Красюк.
Учитывая то, что промоутерские компании боксеров не смогли найти общий язык, будут объявлены торги.
Когда бой
Александр Красюк опроверг информацию о дате поединка Усик – Джойс. Ранее сообщалось, что поединок пройдет в апреле 2021 года.
Поединок должен состояться в течение 90 дней после подписания контракта.
В СМИ уже появилась апрельская дата боя. Она не соответствует действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги,
– заявил Красюк.
На кону поединка Усик – Джойс, вероятно, будет титул временного чемпиона мира по версии WBO.
Александр Усик – Джо Джойс / Инфографика Спорт 24
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