У Александра Усика возникли проблемы с организацией поединка против Джо Джойса. Команды украинца и британца не смогли договориться о бое.

В конце января появилась информация, что WBO санкционировала бой Усик – Джойс. Боксеры имели 15 дней, чтобы заключить контракт о бое.

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Однако команду Усика не устроило предложение промоутера Джойса – Фрэнка Уоррена. Об этом заявил Александр Красюк, промоутер Усика.

Предложение Фрэнка Уоррена К2 Promotion не соответствует требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов,

– заявил Красюк.

Учитывая то, что промоутерские компании боксеров не смогли найти общий язык, будут объявлены торги.

Важно. Организатором боксерского шоу станет компания, которая предложит более высокую сумму призового фонда во время торгов.

Когда бой

Александр Красюк опроверг информацию о дате поединка Усик – Джойс. Ранее сообщалось, что поединок пройдет в апреле 2021 года.

Поединок должен состояться в течение 90 дней после подписания контракта.

В СМИ уже появилась апрельская дата боя. Она не соответствует действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги,

– заявил Красюк.

На кону поединка Усик – Джойс, вероятно, будет титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Александр Усик – Джо Джойс / Инфографика Спорт 24