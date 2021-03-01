Футбольный клуб Львов уволил Виталия Шумского с поста тренера
В понедельник, 1 марта, исполняющий обязанности главного тренера профессионального футбольного клуба Львов Виталий Шумский покинул расположение команды.
Источник:ПФК Львов
Клуб и наставник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Шумским, покинул состояние команды и его помощник Тарас Мазур.
Произошло это после того, как Львов на собственном поле уступил Динамо.
Как это было Динамо разгромило на выезде Львов, забив четыре гола: видео
Напомним, Виталий Шумский принял команду в октябре 2020 года. Под его руководством "горожане" провели 9 матчей в рамках УПЛ. За это время львовяне одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и еще 4 раза уступили.
Имя нового наставника Львова будет объявлено во вторник, 2 марта. По данным "ТаТоТаке", им станет бывший тренер Полтавы, Полесья и Черкащины Анатолий Бессмертный.
- Напомним, в 15 туре УПЛ Виталий Шумский получил желтую карточку от арбитра. После матча он заявил, что предупреждение ему дали после того, как он попросил резервного арбитра Николая Кривоноса разговаривать на украинском языке.
- Ситуация не осталась без внимания чиновников. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь направил письмо в УАФ с просьбой предоставить объяснения по этой ситуации.
- В то же время Кривонос готов подать в суд из-за обвинений по этому делу.
Поделиться новостью