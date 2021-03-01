В понедельник, 1 марта, исполняющий обязанности главного тренера профессионального футбольного клуба Львов Виталий Шумский покинул расположение команды.

Клуб и наставник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Шумским, покинул состояние команды и его помощник Тарас Мазур.

Произошло это после того, как Львов на собственном поле уступил Динамо.

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Напомним, Виталий Шумский принял команду в октябре 2020 года. Под его руководством "горожане" провели 9 матчей в рамках УПЛ. За это время львовяне одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и еще 4 раза уступили.

Имя нового наставника Львова будет объявлено во вторник, 2 марта. По данным "ТаТоТаке", им станет бывший тренер Полтавы, Полесья и Черкащины Анатолий Бессмертный.