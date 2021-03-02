Великобритания официально готова принять больше матчей Евро-2020
Великобритания готова принять дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу. Предварительно в Лондоне должно состояться 7 матчей Евро-2020.
Источник:The Sun
Британия готова принять Евро-2020 благодаря вакцине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Соединенное Королевство готово провести дополнительные матчи Евро-2020.
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Мы безусловно готовы к тому, чтобы принять у себя любые дополнительные матчи, которые они захотят,
– заявил Джонсон.
Джонсон отметил, что Великобритания готова принять дополнительное количество матчей благодаря быстрым темпам вакцинации в стране.
Кроме того, в Британии разработали 4 этапа выхода из карантина. В рамках 3 этапа, который стартует в конце весны, на стадионы смогут вернуться зрители.
Следовательно, Британия дала понять УЕФА, что болельщики на "Туманном Альбионе" вернутся на стадионы быстрее, чем в других странах Европы.
Какие матчи должны состояться в Лондоне на стадионе "Уэмбли"
- 13 июня Англия – Хорватия (групповой этап);
- 18 июня Англия – Шотландия (групповой этап);
- 22 июня Чехия – Англия (групповой этап);
- 26 июня 1/8 финала (Победитель группы A – 2 место группы C);
- 6-7 июля (два полуфинальных матча);
- 11 июля – финал.
Евро-2020 должен стартовать 11 июня в Риме матчем Турция – Италия. По предварительной версии турнир должен пройти в 12 городах Европы:
- Рим
- Баку
- Санкт-Петербург
- Копенгаген
- Амстердам
- Бухарест
- Лондон
- Глазго
- Бильбао
- Дублин
- Мюнхен
- Будапешт.
Политика УЕФА относительно вероятного возврата билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала
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