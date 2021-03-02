Великобритания готова принять дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу. Предварительно в Лондоне должно состояться 7 матчей Евро-2020.

Британия готова принять Евро-2020 благодаря вакцине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Соединенное Королевство готово провести дополнительные матчи Евро-2020.

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Мы безусловно готовы к тому, чтобы принять у себя любые дополнительные матчи, которые они захотят,

– заявил Джонсон.

Джонсон отметил, что Великобритания готова принять дополнительное количество матчей благодаря быстрым темпам вакцинации в стране.

Недавно премьер-министр сообщил, что в Великобритании уже свыше 20 миллионов человек получили первую дозу вакцины против коронавируса.

Кроме того, в Британии разработали 4 этапа выхода из карантина. В рамках 3 этапа, который стартует в конце весны, на стадионы смогут вернуться зрители.

Следовательно, Британия дала понять УЕФА, что болельщики на "Туманном Альбионе" вернутся на стадионы быстрее, чем в других странах Европы.

Какие матчи должны состояться в Лондоне на стадионе "Уэмбли"

13 июня Англия – Хорватия (групповой этап);

18 июня Англия – Шотландия (групповой этап);

22 июня Чехия – Англия (групповой этап);

26 июня 1/8 финала (Победитель группы A – 2 место группы C);

6-7 июля (два полуфинальных матча);

11 июля – финал.

Евро-2020 должен стартовать 11 июня в Риме матчем Турция – Италия. По предварительной версии турнир должен пройти в 12 городах Европы:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Бильбао

Дублин

Мюнхен

Будапешт.



Политика УЕФА относительно вероятного возврата билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала