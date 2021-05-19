Сборная Украины может сыграть в Днепре
Подопечные Андрея Шевченко могут провести один из контрольных спаррингов за пределами Харькова. Днепр может принять игру национальной команды со сборной Северной Ирландии.
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Изначально поединок должен был состояться на НСК "Олимпийский", но на главной арене страны произойдет замена газона.
Календарь товарищеских матчей сборной Украины
- Украина – Бахрейн (23 мая)
- Украина – Северная Ирландия (3 июня)
- Украина – Кипр (7 июня)
Малиновский под прицелом у Челси
Главный наставник "аристократов" Томас Тухель хочет видеть Руслана в своей команде. Малиновский в этом сезоне-2020/2021 стал один из лидеров на поле, своей игрой привлек внимание многих топ-клубов Европы.
В нынешнем сезоне в активе украинца 41 матч в футболке Аталанты. За сыгранные поединки игрок сборной Украины наколотил 9 голов и отдал 12 ассистов. Интересно, что на сайте Серии А у нашего футболиста украли одну голевую передачу, написав 11 результативных передач.
Новый тренер Александрии
Тренерское кресло Александрии возглавил Юрий Гуда. Специалист – воспитанник александрийского футбола, который до этого с 2014 года работал в структуре клуба.
Вот так Ребров отказался возглавить АЕК
Насколько с ним подписан контракт, не уточняется. Специалист стал преемником Владимира Шарана, отдавшего клубу почти 8 лет.
- Отменился и переезд Сергея Реброва в греческий АЕК. Венгерский Ференцварош потребовал миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта украинского тренера. Соглашение тренера с чемпионом Венгрии рассчитано еще на один год.
Бой Усика и Джошуа может таки состояться
Команда Александра Усика не теряет надежду провести бой против Энтони Джошуа. Промоутер Александр Красюк возобновил переговоры с Эдди Хирном – менеджером британского боксера.
Усик воспользуется решением против Фьюри
- Тайсон Фьюри 16 мая объявил о бое с Энтони Джошуа 14 августа в Саудовской Аравии. Его промоутер Боб Арум также подтвердил, что детали практически согласованы.
- Боксеры должны заработать примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- Помехой поединку неожиданно для всех стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд, и Фьюри обязали дать реванш. Для поединка Фьюри – Уайлдер даже зарезервирована арена в Лас-Вегасе. Британец имеет время провести бой до 15 сентября.
- Фьюри придется отложить бой с Джошуа. Зато британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.