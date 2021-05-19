Сборная Украины может сыграть в Днепре

Подопечные Андрея Шевченко могут провести один из контрольных спаррингов за пределами Харькова. Днепр может принять игру национальной команды со сборной Северной Ирландии.

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Изначально поединок должен был состояться на НСК "Олимпийский", но на главной арене страны произойдет замена газона.

Календарь товарищеских матчей сборной Украины

Украина – Бахрейн (23 мая)

Украина – Северная Ирландия (3 июня)

Украина – Кипр (7 июня)

Малиновский под прицелом у Челси

Главный наставник "аристократов" Томас Тухель хочет видеть Руслана в своей команде. Малиновский в этом сезоне-2020/2021 стал один из лидеров на поле, своей игрой привлек внимание многих топ-клубов Европы.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает украинца в 21 миллион евро. Контракт Малиновского с бергамовцами рассчитан до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне в активе украинца 41 матч в футболке Аталанты. За сыгранные поединки игрок сборной Украины наколотил 9 голов и отдал 12 ассистов. Интересно, что на сайте Серии А у нашего футболиста украли одну голевую передачу, написав 11 результативных передач.

Новый тренер Александрии

Тренерское кресло Александрии возглавил Юрий Гуда. Специалист – воспитанник александрийского футбола, который до этого с 2014 года работал в структуре клуба.

Вот так Ребров отказался возглавить АЕК

Насколько с ним подписан контракт, не уточняется. Специалист стал преемником Владимира Шарана, отдавшего клубу почти 8 лет.

Отменился и переезд Сергея Реброва в греческий АЕК. Венгерский Ференцварош потребовал миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта украинского тренера. Соглашение тренера с чемпионом Венгрии рассчитано еще на один год.

​Бой Усика и Джошуа может таки состояться

Команда Александра Усика не теряет надежду провести бой против Энтони Джошуа. Промоутер Александр Красюк возобновил переговоры с Эдди Хирном – менеджером британского боксера.

Усик воспользуется решением против Фьюри