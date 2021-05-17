Огромные гонорары боксеров

Организаторы боя потратят на проведение шоу 155 миллионов долларов. Фьюри и Джошуа получат по 75 миллионов долларов.

Стоящее Усик известным мемом потроллил WBO в ожидании боя с Джошуа: фото

Стоит сказать, что в марте сообщалось, что боксеры заработают более 100 миллионов долларов.

Еще 5 миллионов долларов пойдут на покрытие других расходов и андеркарда.

Что известно о бое

Тайсон Фьюри 16 мая подтвердил, что поединок с Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии. Ранее об этом сообщал Эдди Хирн, промоутер Джошуа.

Боб Арум, менеджер Тайсона, заявил, что до сих пор не получил окончательные контракты на бой. Впрочем, они должны поступить 17 мая.

"Принц Халид заверил Тайсона Фьюри, что не будет никаких проблем. Все, кто имел дело с принцем Халидом и его командой, знают, что это люди своего слова. Видимо, все проблемы решены", – сказал Арум.

Непобедимый Фьюри в бою с Джошуа выставит на кон титул WBC. В то же время Джошуа попытается защитить пояса WBA, WBO, IBF.



Фьюри – Джошуа / Инфографика Спорт 24