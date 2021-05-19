Збірна України може зіграти у Дніпрі
Підопічні Андрія Шевченка можуть провести один з контрольних спарингів поза межами Харкова. Дніпро може прийняти гру національної команди зі збірною Північної Ірландії.
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Спершу поєдинок повинен був відбутись на НСК "Олімпійський", але на головній арені країни відбудеться заміна газону.
Календар товариських матчів збірної України
- Україна – Бахрейн (23 травня)
- Україна – Північна Ірландія (3 червня)
- Україна – Кіпр (7 червня)
Маліновський під прицілом у Челсі
Головний наставник "аристократів" Томас Тухель хоче бачити Руслана у своїй команді. Маліновський у цьому сезоні-2020/2021 став один із лідерів на полі, своєю грою привернув увагу багатьох топ-клубів Європи.
У нинішньому сезоні в активі українця 41 матч у футболці Аталанти. За зіграні поєдинки гравець збірної України наколотив 9 голів та віддав 12 асистів. Цікаво, що на сайті Серії А у нашого футболіста вкрали одну гольову передачу, написавши 11 результативних передач.
Новий тренер Олександрії
Тренерське крісло Олександрії очолив Юрій Гуда. Спеціаліст – вихованець олександрійського футболу, який до цього з 2014 року працював у структурі клубу.
Оце так Ребров відмовився очолити АЕК
Наскільки з ним підписано контракт – не уточнюється. Фахівець став наступником Володимира Шарана, який віддав клубу майже 8 років.
- Скасувався і переїзд Сергія Реброва у грецький АЕК. Угорський Ференцварош зажадав мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту українського тренера. Угода тренера з чемпіоном Угорщини розрахована ще на один рік.
Бій Усика та Джошуа може таки відбутись
Команда Олександра Усика не втрачає надію провести бій проти Ентоні Джошуа. Промоутер Олександр Красюк відновив перемовини з Едді Хірном – менеджером британського боксера.
Усик скористається рішенням проти Ф'юрі
- Тайсон Ф'юрі 16 травня оголосив про бій з Ентоні Джошуа 14 серпня у Саудівській Аравії. Його промоутер Боб Арум також підтвердив, що деталі практично узгоджені.
- Боксери мають заробити приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.
- На заваді поєдинку несподівано для усіх став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш. Для поєдинку Ф'юрі – Уайлдер навіть зарезервована арена у Лас-Вегасі. Британець має час провести бій до 15 вересня.
- Ф'юрі доведеться відкласти бій з Джошуа. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.