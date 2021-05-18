Челси планирует усилить состав летом 2021 года. Одной из опций является трансфер центрального атакующего полузащитника Руслана Малиновского.
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При этом Челси не отпугивает цена на Малиновского. Transfermarkt оценивает украинца в 21 миллион евро. Но вряд ли Аталанта согласится отпустить его за такую сумму. Учитывая, что контракт с клубом действует до лета 2023 года.
- В этом сезоне Малиновский забил за Аталанту девять голов (восемь – в чемпионате Италии, еще один – в кубке) и отдал 12 результативных передач.
- Он стал одним из лидеров команды после того, как клуб покинул Папу Гомес.
- Аталанта в этом сезоне гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. И остается главным претендентом на серебряные награды чемпионата. Все решится в последнем туре в матче против Милана. Игра состоится в воскресенье, 23 мая.
- Перед тем в среду, 19 мая, Аталанта сыграет в финале Кубка Италии против Ювентуса.
- Кроме Челси, интерес к Малиновскому также приписывают итальянскому Интеру и французскому ПСЖ.