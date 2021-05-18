Четвертого украинца не будет в АЕКе

Сергей Ребров мог сменить Маноло Хименеса на посту главного тренера АЕКа. Наставник отклонил предложение греков.

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Венгерский Ференцварош потребовал миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта Реброва. Соглашение тренера с чемпионом Венгрии рассчитано еще на один год.

Ребров возглавляет Ференцварош с августа 2018 года. Специалист уже в третий раз подряд приводит клуб к золоту чемпионата. Под его руководством венгры сыграли уже 133 матча.

После очередного удачного сезона украинского специалиста признали лучшим тренером Венгрии.

АЕК мог воспользоваться тем, что отношения между венгерским клубом и украинским тренером сильно испортились. Хотя в Ференцвароше отрицали информацию, что ищут нового тренера на замену Реброву.

АЕК с 60 очками завершил этот сезон на 4 месте в чемпионате Греции. Такого результата клубу помогли достичь сразу три украинских футболиста – Дмитрий Чигринский, Олег Данченко и Евгений Шахов.