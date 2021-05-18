Поединок должен состояться до 15 сентября

Фьюри и Уайлдер провели бой в феврале 2020 года. После победы Фьюри боксеры должны были провести реванш, поскольку был подписан контракт на 2 боя.

К слову Джошуа и Фьюри заработают по 75 миллионов долларов за бой

По реваншу возникли разногласия. В итоге Уайлдер обратился в суд.

Журналист Марк Кригелем информирует, что арбитражный судья Даниэль Вайнштейн принял решение в пользу Уайлдера.

Чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри обязали провести бой с Уайлдером. Сообщается, что поединок должен состояться до 15 сентября 2021 года.

Для боя Фьюри – Уайлдер зарезервировали арену

Боб Арум, менеджер Фьюри, уже прокомментировал информацию о решении суда. Об этом сообщает ESPN.

Прежде всего, промоутер заверил, что Уайлдер не получит отступные, чтобы не мешать бою Фьюри с Энтони Джошуа.

Лучше сначала разобраться с ним, а потом заняться своими делами. Мы можем провести бой Фьюри Джошуа в ноябре или декабре,

– сказал Арум.

Следует отметить, что Фьюри и Джошуа договорились о поединке 14 августа в Саудовской Аравии.

Также Боб Арум сообщил, что промоутерская компания Top Rank зарезервировала стадион Allegiant в Лас-Вегасе для боя Фьюри – Уайлдер 24 июля.