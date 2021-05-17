Цыганский король заявил, что поединок пройдет 14 августа в Саудовской Аравии. Это означает, что украинец Александр Усик может распрощаться на ближайшее время с мыслью о поединке за титул против Энтони.

К слову Промоутер объявил дату и место боя Джошуа – Фьюри

"У меня есть важные новости для всех, ребята. Я только что разговаривал по телефону с принцем Халидом, он сказал мне, что бой на 100 процентов состоится. 14 августа 2021 года – летнее время. Весь мир будет прикован к Королевству Саудовская Аравия.

Я не могу дождаться, чтобы разбить Джошуа на самой большой арене всех времен. Это будет самое большое спортивное событие, которое когда-либо украшало планету Земля. Не пропустите, все смотрят на нас", – сказал Фьюри.

Что известно о бое Фьюри – Джошуа

Чемпион WBC Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBF Джошуа подписали контракт на 2 поединка. Но боксеры не согласовали дату и место поединка.

Боб Арум, представитель Фьюри, убежден, что бой не состоится. По его словам, Джошуа проведет защиту титула WBO против Александра Усика. Зато Фьюри может снова встретиться с Деонтеем Уайлдером.



Фьюри – Джошуа / Инфографика Спорт 24​