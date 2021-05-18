Два олимпийских чемпиона сойдутся в ринге
Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал, что возобновил переговоры с Эдди Хирном, менеджером Джошуа.
Стоящее Усик получил предложение о проведении статусного боя против непобедимого боксера
Теперь у Джошуа не будет реального оправдания. Джошуа не избежать Усика, пришло время выполнить обязательства. Два олимпийских чемпиона Лондона сойдутся лицом к лицу на ринге через 9 лет. Вот это история. Теперь у нас есть возможность организовать бой как можно скорее,
– сказал Красюк.
Усик воспользуется решением против Фьюри?
- Тайсон Фьюри 16 мая объявил о бое с Энтони Джошуа 14 августа в Саудовской Аравии. Его промоутер Боб Арум также подтвердил, что детали практически согласованы.
- Боксеры должны заработать примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- И на пути поединка Джошуа – Фьюри неожиданно стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш.
- Сообщается, что для поединка Фьюри – Уайлдер даже зарезервирована арена в Лас-Вегасе. У британца есть время провести бой до 15 сентября.
- Таким образом, Фьюри придется отложить бой с Джошуа. Зато британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.