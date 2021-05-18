О назначении нового главного тренера команды сообщается на официальном сайте Александрии. Насколько с ним подписан контракт, не уточняется.
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Юрий Гура призван заменить Владимира Шарана, покинувшего Александрию по окончании сезона.
"Юрий Владимирович получил задание – в следующем сезоне не только построить новую команду, но и улучшить результаты. Мы ставим себе амбициозные задачи вернуться в пятерку лучших команд, что дает большие перспективы", – заявил во время представления тренера президент Александрии Сергей Кузьменко.
Что известно о Юрии Гуру
- Юрий Гура воспитанник александрийского футбола. Как профессиональный футболист дебютировал в составе Полиграфтехники в 1994 году. Дважды становился бронзовым призером чемпионатов Украины среди команд Первой лиги (сезон 1993/94 и 2000/2001 гг.).
- В первой декаде 2000-х годов выступал в высшем дивизионе казахстанского футбола. В составе ФК Женис стал победителем национального чемпионата и национального кубка.
- В 2008 году присоединился к головковскому УкрАгроКома, за которую выступал как играющий тренер. В мае 2009 года команда завоевала кубок Кировоградской области и получила право выступать в Кубке ААФУ, в котором дошла до полуфинала. В чемпионате области 2009 года команда заняла второе место.
- В 2011 году Юрий Гуру был назначен на позицию главного тренера команды УкрАгроКом. Под его руководством команда во Второй лиге провела 60 матчей: 34 победы, 13 ничьих, 13 поражений. Разница мячей: 94-50=+44. В сезоне 2012/13 годов головковская команда стала чемпионом Второй Лиги в группе Б и вышла в Первую Лигу.
- В марте 2014 года Юрий Гура получил тренерский диплом UEFA категории PRO.
- С июня 2014 года Юрий Гура работает тренером в ФК Александрия.