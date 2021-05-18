Ярослава Магучих – одна из самых талантливых прыгуний в высоту в мире. Украинская легкоатлетка эксклюзивно для Спорт24 рассказала о ближайших стартах, идеальной работе с Татьяной Степановой и главной соперницей в секторе.
Все началось с того, когда Ярослава в детстве впервые встретилась с легкой атлетикой. В 11 лет девушка уже начала тренироваться под руководством Степановой Татьяны Владимировны, с которой сотрудничает до сих пор. Девушка признается, что классно, когда ее считают топовой прыгуньей в высоту в мире.
Можно ли назвать тандем Ярославы Магучих и Татьяны Степановой идеальным? Легкоатлетка убеждена, что их взаимопонимание – невероятное.
Наша совместная работа воплощается в моих замечательных результатах, которые с каждым годом становятся только лучше. Хорошо помню, как впервые встретила Татьяну Владимировну. Она пришла работать в ДЮСШ №3. Татьяна Владимировна принесла много нового в мои тренировки. Теперь мы все совершенствуем, работаем над ошибками и воплощаем мечты в реальность, – рассказала Магучих.
В января 2019 года Татьяна Степанова получила почетное звание "Заслуженного тренера Украины" за воспитание Ярославы Магучих. У тренера стаж работы более 30 лет.
Главная соперница и украинская борьба в секторе
Почти перед каждыми соревнованиями молодую легкоатлетку из Днепра считают фавориткой соревнований. Откуда Ярославе удается черпать столько мотивации для все лучших выступлений на турнирах? Магучих призналась, что никогда не обращает внимания на предыдущие прогнозы: "Главная задача на каждом турнире – показать наилучший результат. Побороться с собой в секторе и покорить планку".
В одном из интервью Магучих рассказывала, что любила когда-то наблюдать за выступлениями Юлии Левченко. Ярослава постоянно удивлялась, как землячке удается показывать такие результаты. Теперь же 19-летняя прыгунья в высоту легко конкурирует на уровне с не менее талантливой землячкой.
Не думала, что мне удастся создать конкуренцию Юле. В раннем возрасте вообще думала, что буду специализироваться на беге через барьеры, но прыжки в высоту сильно запали в мою душу. Поэтому сейчас обе просто наслаждаемся своей работой, – сказала спортсменка.
Часто украинские поклонники прыжков в высоту могут увидеть трио Магучих/Левченко/Геращенко в борьбе за "золото". Ярослава заявила, что никогда не смотрит на соперниц в секторе. Ей не нужно как-то дополнительно настраиваться на борьбу против других украинок.
Моя главная конкурентка – планка. Именно от нее зависит мой результат. Хотя конечно приятно, когда в нашей стране такая мощная конкуренция между девушками. Результаты Юли и Ирины добавляют еще больше мотивации и сил, чтобы улучшать свои результаты и прыгать еще выше, – отметила Ярослава.
Достижения Ярославы Магучих / Инфографика Спорт 24