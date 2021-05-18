Мечты Магучих, которые воплощаются в реальность

19-летняя Ярослава Магучих на каждых новых соревнованиях не перестает приятно удивлять любителей легкой атлетики. Хотя сама спортсменка не называет свой путь в атлетике очень стремительным.

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Все началось с того, когда Ярослава в детстве впервые встретилась с легкой атлетикой. В 11 лет девушка уже начала тренироваться под руководством Степановой Татьяны Владимировны, с которой сотрудничает до сих пор. Девушка признается, что классно, когда ее считают топовой прыгуньей в высоту в мире.

Интересно! На турнире UdinJump в словацкой Банска-Быстрице украинка праздновала победу, взяв планку на высоте 2.06. После соревнований шведка Кайса Бергквист – действующая обладательница мирового рекорда по прыжкам в высоту в помещении (2.08) откровенно рассказала, что считает Магучих одной из самых талантливых спортсменок современности, которой по силам покорять планку на высоте даже выше 2.10 метра.

После победы в Банска-Быстрице украинка была признана лучшей легкоатлеткой января.

Идеальный тандем с Татьяной Степановой

Можно ли назвать тандем Ярославы Магучих и Татьяны Степановой идеальным? Легкоатлетка убеждена, что их взаимопонимание – невероятное.

Наша совместная работа воплощается в моих замечательных результатах, которые с каждым годом становятся только лучше. Хорошо помню, как впервые встретила Татьяну Владимировну. Она пришла работать в ДЮСШ №3. Татьяна Владимировна принесла много нового в мои тренировки. Теперь мы все совершенствуем, работаем над ошибками и воплощаем мечты в реальность,

– рассказала Магучих.

В января 2019 года Татьяна Степанова получила почетное звание "Заслуженного тренера Украины" за воспитание Ярославы Магучих. У тренера стаж работы более 30 лет.

Главная соперница и украинская борьба в секторе

Почти перед каждыми соревнованиями молодую легкоатлетку из Днепра считают фавориткой соревнований. Откуда Ярославе удается черпать столько мотивации для все лучших выступлений на турнирах? Магучих призналась, что никогда не обращает внимания на предыдущие прогнозы: "Главная задача на каждом турнире – показать наилучший результат. Побороться с собой в секторе и покорить планку".

В одном из интервью Магучих рассказывала, что любила когда-то наблюдать за выступлениями Юлии Левченко. Ярослава постоянно удивлялась, как землячке удается показывать такие результаты. Теперь же 19-летняя прыгунья в высоту легко конкурирует на уровне с не менее талантливой землячкой.

Не думала, что мне удастся создать конкуренцию Юле. В раннем возрасте вообще думала, что буду специализироваться на беге через барьеры, но прыжки в высоту сильно запали в мою душу. Поэтому сейчас обе просто наслаждаемся своей работой,

– сказала спортсменка.

Часто украинские поклонники прыжков в высоту могут увидеть трио Магучих/Левченко/Геращенко в борьбе за "золото". Ярослава заявила, что никогда не смотрит на соперниц в секторе. Ей не нужно как-то дополнительно настраиваться на борьбу против других украинок.

Моя главная конкурентка – планка. Именно от нее зависит мой результат. Хотя конечно приятно, когда в нашей стране такая мощная конкуренция между девушками. Результаты Юли и Ирины добавляют еще больше мотивации и сил, чтобы улучшать свои результаты и прыгать еще выше,

– отметила Ярослава.

Подготовка к Олимпиаде и желанная высота Высота, которую мечтает покорить Магучих? Единственная цель – 2,09 метра. Этот результат является мировым рекордом. Интересно, что Ярослава в детстве была активным ребенком и много чем занималась. Поэтому могла даже не встретиться с легкой атлетикой. Украинка увлекалась рисованием, поэтому скорее всего смогла бы найти себя в другой сфере, а не только в спортивной. Очень рада, что нашла себя в легкой атлетике. Она стала моей работой, которая превратилась в хобби. Говорят, если ты найдешь работу от которой будешь получать удовольствие и кайф, то в жизни не проработаешь ни одного дня. Мне удалось воплотить такие слова в реальность,

– радуется 19-летняя спортсменка. А как насчет спортивных страхов? У Магучих их нет. По ее мнению, в спорте не должно быть страхов. Большой адреналин, который окутывает все тело, на соревнованиях отвергает все страхи и лишние мысли в сторону. Однако, если какой-то страх таки появляется, тогда его сразу нужно преодолеть. Впереди Олимпийские игры в Токио, где украинские болельщики надеются увидеть Ярославу на пьедестале. Сейчас легкоатлетка готовится к главному старту в жизни каждого спортсмена. Правда, перед поездкой в ​​Японию прыгунью ожидает еще ряд выступлений: "21 мая буду выступать в Дессау (Германия), а уже 23 мая приму участие в Бриллиантовой лиге. После этого будем дальше целенаправленно готовиться к Олимпиаде. Возможно, будут еще какие-то выступления, но пока точно неизвестно". Обратите внимание! Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио (Япония). На Паралимпийских играх спортсмены будут бороться за награды с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Последний раз украинская прыгунья выходила в сектор еще в марте 2021 года. Когда в польском Торуне борьба за "золото" разгорелась между двумя украинками – Магучих и Геращенко. Ярослава взяла высоту 2.00, которая не покорилась ее землячке.

Магучих единственной продолжила соревнования и поставила высоту 2.07, которая является рекордом чемпионата Европы. Однако все попытки были неудачными. Легкоатлетка из Днепра стала чемпионкой Европы. Соцсети, которые дополнительно популяризируют спорт Магучих – одна из украинских спортсменок, которые наиболее активно ведут свои страницы в соцсетях. Ярослава уверена, что они помогают дополнительно популяризировать виды спорта, которые не так часто можно посмотреть по телевидению. "В нашем веке популяризации спорта очень помогают социальные сети. Многие болельщики и люди далекие от спорта проводят свое свободное время в интернете, где могут увидеть наши страницы, результаты и соревнования. Многие люди подписываются на тебя, следят за твоими выступлениями и заинтересовываются другими видами спорта. Сейчас без этого никак. Поэтому многие спортсмены только заинтересованы в том, чтобы активно показывать свою спортивную жизнь такой, какая она есть на самом деле", – подытожила Ярослава.

Достижения Ярославы Магучих / Инфографика Спорт 24