Определился первый финалист Лиги чемпионов – им стал ПСЖ. Определен стадион, на котором сборная Украины сыграет против Испании. Целая плеяда футболистов может вернуться в "Динамо". Такими были главные новости спорта 18 августа

Финалист Лиги чемпионов

В матче между ПСЖ и "РБ Лейпциг" определился первый финалист Лиги чемпионов. Им стал французский ПСЖ. Команда довольно легко победила 3:0. В этом матче Ди Мария забил гол и отдал две результативные передачи.

Как это было: ПСЖ уверенно победил "Лейпциг" и вышел в финал Лиги чемпионов: видео

В финале ПСЖ сыграет против победителя пары "Лион" – "Бавария". Эти команды между собой сыграют 19 августа, а финал Лиги чемпионов состоится 23 августа.

Стадион для матча Испания – Украина

В Испании назвали стадион, на котором состоится матч их сборной против Украины в Лиге наций. Выбор несколько удивил. Матч решили провести на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде. Все бы ничего, но это стадион, на котором тренируется "Реал" и выступает его молодежная команда. Матч запланирован на 6 сентября.

Стадионы команды УПЛ

Кроме стадиона для матча сборной Украины, определились и еще ряд стадионов, на которых пройдут матчи.

Для начала "Ингулец" определился со стадионом, на котором будет выступать в этом сезоне, пока идет строительство их домашней арены. Несмотря на заявления СМИ, домашним стадионом для "Ингула" будет "Звезда" в Кропивницком. Хотя первый матч против "Днепр-1", который будет домашним для команды, они все же проведут на "Днепр-Арена". Но команды просто договорились поменяться. Во втором круге игра между этими командами уже состоится в Кропивницком.

Зато "Десна" свои матчи Лиги Европы решила проводить на "Арене Львов". Хотя еще предстоит дождаться жеребьевки. Ведь квалификация ЛЕ будет происходить из одного матча, а хозяин поединка будет определяться жеребьевкой.

Тренеры для "Барселоны" и Нидерландов

На 99,9%, что новым тренером "Барселоны" будет Рональд Куман. Осталось только подписать контракт. Пока же он – главный тренер сборной Нидерландов, против которых Украина будет играть на Евро-2020.

Вместо него сборную Нидерландов может возглавить Арсен Венгер.

Протесты спортсменов в Беларуси

Более сотни белорусских спортсменов опубликовали открытое письмо, в котором призвали признать президентские выборы в стране недействительными. А также осудили насилие со стороны правоохранителей. Они пригрозили не выступать за сборную Беларуси.

При том что четверо волейболистов сборной Беларуси уже отказались от выступлений за главную команду страны.

А протесты в Беларуси добрались и до мировых звезд спорта. Фото с протестов опубликовал в Instagram шестикратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон.

Нападающий для "Динамо"

"Динамо" может снова отдать Жерсона Родригеса в аренду в Турцию. Только на этот раз в "Адану Демирспор".

Зато в Киев могут вернуться сразу два нападающих, которые в свое время уже здесь выступали. Артем Кравец покинул турецкий "Кайсериспор". Также есть информация о том, что и Роман Зозуля не прочь перейти в "Динамо".