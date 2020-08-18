Венгер может возглавить конкурента сборной Украины на Евро-2020
Французский специалист Арсен Венгер может заменить Рональда Кумана на посту главного наставника сборной Нидерландов, которого активно сватают в "Барселону". Венгер предложил свои услуги главной команде Нидерландов.
Куман в ближайшее время может стать новым наставником "Барселоны". Специалиста уже даже видели в местном аэропорту. О возможной смене наставников сообщает Daily Mail.
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Смена наставника у конкурента Украины
Подчеркнем, что в контракте Кумана есть нюанс: чтобы расторгнуть контракт, тренеру будет необходимо заплатить компенсацию. "Барселона" готова помочь Куману в таком вопросе.
Добавим, что Куман может заменить в "Барселоне" Сетьяна, результаты которого не слишком удовлетворили руководство каталонцев, поэтому они решили распрощаться с наставником.
Среди потенциальных наставников "Барселоны" также есть "Ювентус" Массимилиано Аллегри и бывший игрок "Барселоны" Тьерри Анри, возглавляющий "Монреаль Импект".
Нидерланды являются прямым соперником сборной Украины на чемпионате Европы 2020 в групповом этапе.
- 70-летний Арсен Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" с 1996-го по 2018-й год, этот период стал лучшим в тренерской карьере наставника. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок Англии и Суперкубок страны, финалист Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
- Также Венгер тренировал молодежную команду "Страсбурга", был помощником в "Канне". В 1984/87 годах возглавлял "Нанси", впоследствии стал тренером "Монако" с которым также получил хорошие результаты. Однажды стал чемпионом Франции, обладателем серебряных медалей, обладателем Кубка Франции.
- В 1995/96 году тренировал японский клуб "Нагоя Грампус Эйт", который в сезоне 1995/96 стал обладателем Кубка Императора и Кубка Джей-Лиги. По итогам этого сезона был признан лучшим тренером Японии.