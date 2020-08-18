Французский специалист Арсен Венгер может заменить Рональда Кумана на посту главного наставника сборной Нидерландов, которого активно сватают в "Барселону". Венгер предложил свои услуги главной команде Нидерландов.

Куман в ближайшее время может стать новым наставником "Барселоны". Специалиста уже даже видели в местном аэропорту. О возможной смене наставников сообщает Daily Mail.

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Смена наставника у конкурента Украины

Подчеркнем, что в контракте Кумана есть нюанс: чтобы расторгнуть контракт, тренеру будет необходимо заплатить компенсацию. "Барселона" готова помочь Куману в таком вопросе.

Добавим, что Куман может заменить в "Барселоне" Сетьяна, результаты которого не слишком удовлетворили руководство каталонцев, поэтому они решили распрощаться с наставником.

Среди потенциальных наставников "Барселоны" также есть "Ювентус" Массимилиано Аллегри и бывший игрок "Барселоны" Тьерри Анри, возглавляющий "Монреаль Импект".

Нидерланды являются прямым соперником сборной Украины на чемпионате Европы 2020 в групповом этапе.