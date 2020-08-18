"Десна" не сможет провести матчи Лиги Европы на стадионе в Чернигове. Поэтому команда сыграет еврокубки во Львове.

Информация о том, что "Десна" будет играть матчи еврокубков на" Арене Львов", опубликована на телеграм-канале FC Desna.

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Работники клуба уже прибыли во Львов, где прошли обучение под руководством представителей УЕФА.

Стоит отметить, что информация о матчах на "Арене Львов" опубликована только в этом телеграм-канале. В описании к каналу указано, что это официальный канал футбольного клуба "Десна". Однако его нет в перечне соцсетей на официальном сайте "Десны". Однако на официальных страницах в Facebook и Instagram, как и на официальном сайте, информации о том, где будет выступать клуб в еврокубках, нет.

При этом стоит отметить, что "Десна" свой матч в третьем квалификационном раунде Лиги европы сыграет аж 24 сентября. Эта стадия турнира предусматривает лишь один матч, а хозяин будет выбран методом жеребьевки. Поэтому черниговский клуб может провести его и не на домашнем поле. Если команда выйдет в плей-офф квалификации, то он тоже будет состоять из одного матча.