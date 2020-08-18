Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал фотографии массовых протестов, которые продолжаются в Беларуси.

Хэмилтон сделал репост публикации с фотографиями протестов в Беларуси в сторис в Instagram.

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Он перепостил сообщение организации Karmagawa, описывающего события в Беларуси – массовые протесты, которые там возникли после президентских выборов. В этом посте Александра Лукашенко называют последним диктатором Европы. Также описывается избиение со стороны правоохранителей. И призыв к мировым знаменитостям делиться этим сообщением, чтобы о событиях в Беларуси узнало все больше людей.

Протесты в Беларуси: главное