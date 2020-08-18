Хэмилтон опубликовал в Instagram фото с протестов в Беларуси
Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал фотографии массовых протестов, которые продолжаются в Беларуси.
Хэмилтон сделал репост публикации с фотографиями протестов в Беларуси в сторис в Instagram.
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Он перепостил сообщение организации Karmagawa, описывающего события в Беларуси – массовые протесты, которые там возникли после президентских выборов. В этом посте Александра Лукашенко называют последним диктатором Европы. Также описывается избиение со стороны правоохранителей. И призыв к мировым знаменитостям делиться этим сообщением, чтобы о событиях в Беларуси узнало все больше людей.
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. После этого в стране начались массовые протесты из-за вероятных фальсификаций. Власти вывели на улицы правоохранителей, силой разгоняли протестующих.
- Митингующие вышли на улицы крупнейших белорусских городов. С каждым днем их количество увеличивалось. Как и количество задержанных. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Многие участники протестов получили травмы во время столкновений с силовиками.
- Впоследствии к участию в митингах присоединились и работники государственных предприятий, журналисты и др.
- Известно о гибели как минимум трех участников протеста. Активисты говорят о десятках пропавших без вести.
- По результатам голосования, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах. Оппоненты говорят о фальсификации результатов голосования.
- Результаты выборов не признали страны Евросоюза. Зато признала Россия.