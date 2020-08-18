Футбольный клуб "Ингулец" в следующем сезоне выступит в УПЛ. Стадион, на котором играла команда в Первой лиге, для этих матчей не подходит. А новый стадион клуб еще не достроил.

Поэтому "Ингулец" вынужден матчи УПЛ проводить на другом стадионе. И вариантов, где состоятся матчи чемпионата, целых два.

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Уже в воскресенье, 23 августа, "Ингулец" проведет первый матч в УПЛ. Для команды это будет домашняя игра. И произойдет она в Кропивницком на стадионе "Звезда". Об этом свидетельствует и анонс, размещенный в социальных сетях на официальной странице клуба.

Там же в комментариях указано, что именно на этом стадионе "Ингулец" и будет выступать в УПЛ, пока продолжается строительство новой домашней арены. Ее планируют закончить в апреле 2021 года.

Зато украинские СМИ (каналы "Футбол 1/2/3" и SportArena) утверждают, что "Ингулец" в новом сезоне будет выступать на "Днепр-Арене". При том, что первый матч команда проведет как раз против "Днепр-1", для кого это домашний стадион.

На сайте УПЛ пока нет информации о том, где именно состоится матч.

Отметим, что село Петрово, где базируется клуб, меньше, чем за 100 километров от Кропивницкого. Зато к Днепру на игру команде придется добираться не менее 150 километров.