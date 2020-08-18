Более сотни белорусских спортсменов опубликовали открытое письмо, в котором призвали признать президентские выборы в стране недействительными. А также осудили насилие со стороны правоохранителей. Они пригрозили не выступать за сборную Беларуси.

Открытое письмо белорусских спортсменов опубликовали ряд местных СМИ. Его подписанты заявили, что "категорически осуждают многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявления грубого насилия со стороны силовых структур по мирно протестующих граждан".

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Требующие белорусские спортсмены

В письме был выдвинут ряд требований

признать президентские выборы в Беларуси 9 августа недействительными из-за фальсификаций

провести повторные выборы

отставка ЦИК и привлечения его членов к ответственности

освободить всех граждан, задержанных во время митингов

освободить и реабилитировать всех политзаключенных

проверить деятельность правоохранительных органов

выявить и наказать виновных в избиении и издевательстве над задержанных во время мирных акций протеста

предоставить полную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

Также спортсмены заявили, что если будут попытки давления или угроз на представителей спорта, то они будут действовать солидарно, до отказов выступать за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, они будут передавать в Международный олимпийский комитет и международные спортивные федерации информацию о таких фактах.

Кто подписался под письмом

Под письмом подписались более сотни спортсменов и тренеров. Среди них есть и те, что выигрывали для Беларуси олимпийские награды и победы на чемпионатах мира и Европы. Среди них: