Визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів – ним став французький ПСЖ. Визначено стадіон, на якому збірна України зіграє проти Іспанії. Ціла плеяда футболістів може повернутися до "Динамо". Такими були головні новини спорту 18 серпня

Фіналіст Ліги чемпіонів

У матчі між ПСЖ та "РБ Лейпциг" визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Ним став французький ПСЖ. Команда доволі легко перемогла 3:0. У цьому матчі Ді Марія забив гол та віддав дві результативні передачі.

Як це було: ПСЖ впевнено переміг "Лейпциг" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів: відео

Тож у фіналі ПСЖ зіграє проти переможця пари "Ліон" – "Баварія". Ці команди між собою зіграють 19 серпня, а фінал Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня.

Стадіон для матчу Іспанія – Україна

В Іспанії назвали стадіон, на якому відбудеться матч їх збірної проти України в Лізі націй. Вибір дещо здивував. Матч вирішили провести на стадіоні "Альфредо ді Стефано" в Мадриді. Все б нічого, але це стадіон, на якому тренується "Реал" та виступає його молодіжна команда. Матч запланований на 6 вересня.

Стадіони команди УПЛ

Окрім стадіону для матчу збірної України, визначилися і ще ряд стадіонів, на яких відбудуться матчі.

Для початку "Інгулець" визначився зі стадіоном, на якому виступатиме в цьому сезоні, поки триває будівництво їх домашньої арени. Попри заяви ЗМІ, домашнім стадіоном для "Інгульця" буде "Зірка" в Кропивницькому. Хоча перший матч проти "Дніпро-1", який буде домашнім для команди, вони таки проведуть на "Дніпро-арена". Але команди просто домовилися помінятися. У другому колі гра між цими командами вже відбудеться в Кропивницькому.

Натомість "Десна" свої матчі Ліги Європи вирішила проводити на "Арені Львів". Хоча ще слід дочекатися жеребкування. Адже кваліфікація ЛЄ відбуватиметься з одного матчу, а господар поєдинку визначатиметься жеребкуванням.

Тренери для "Барселони" та Нідерландів

На 99,9%, що новим тренером "Барселони" буде Рональд Куман. Залишилося лише підписати контракт. Поки ж він – головний тренер збірної Нідерландів, проти яких Україні грати на Євро-2020.

Замість нього збірну Нідерландів може очолити Арсен Венгер.

Протести спортсменів в Білорусі

Понад сотня білоруських спортсменів опублікували відкритий лист, в якому закликали визнати президентські вибори в країні недійсними. А також засудили насилля зі сторони правоохоронців. Вони пригрозили не виступати за збірну Білорусі.

При цьому що четверо волейболістів збірної Білорусі вже відмовилися від виступів за головну команду країни.

А протести в Білорусі дісталися і до світових зірок спорту. Фото з протестів опублікував в Instagram шестиразовий чемпіон світу у Формулі-1 Льюїс Хемілтон.

Нападник для "Динамо"

"Динамо" може знову віддати Жерсона Родрігеса в оренду в Туреччину. Тільки цього разу в "Адану Демірспор".

Натомість до Києва можуть повернутися одразу два нападники, що свого часу вже тут виступали. Артем Кравець покинув турецький "Кайсеріспор". Також є інформація про те, що і Роман зозуля не проти перейти в "Динамо".