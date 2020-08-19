Во вторник, 18 августа, определился первый финалист Лиги чемпионов. Им стал французский ПСЖ, уверенно победивший немецкий "РБ Лейпциг".

Лейпциг – ПСЖ 0:3

Голы: Маркиньос, 13, Ди Мария, 42, Бернат, 56

ПСЖ и "РБ Лейпциг" ни разу не играли между собой в официальных матчах, лишь в 2014 году проведя товарищескую игру.

ПСЖ и "Лейпциг" никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

Обе команды тренируют немецкие тренеры: ПСЖ – Томас Тухель, "Лейпциг" – Юлиан Нагельсманн. Последнему 33 года.

ПСЖ активно начал матч, создав несколько возможностей отличиться уже в самом начале. Шанс был у Неймара, однако мяч после его удара разминулся со штангой на считанные сантиметры, покинув пределы поля.

Напомним: "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы: видео

Через минуту бразилец уже создал момент, когда запрессинговал Гулачи, заставив того ошибиться. Мяч отлетел к Мбаппе, который и отправил его в ворота. Но арбитр гол не засчитал, ведь перед тем мяч попал в руку Неймару.

И все же под давлением парижан "красные быки" не устояли. Подача со штрафного закончилась тем, что Маркиньос освободился от опеки и головой легко переправил мяч в ворота соперников.

Все, что сумел опасного создать немецкий клуб – это удар Поульсена мимо рамки ворот после хорошего прохода Лаймера. Игрок даже пробрасывал себе мяч головой, чтобы дойти до штрафной соперников.

Со временем снова штанга помешала Неймару отличиться. Он решил пробить со штрафного, увидев, что Гулачи опрометчиво оставил свободным угол ворот, надеясь на навес на дальнюю штангу.

А перед самым перерывом ПСЖ удвоил преимущество. И снова ошибка Гулачи (похожа на ту, которую допустил Пятов в полуфинале Лиги Европы против "Интера"), перехват мяча игроками ПСЖ, и Ди Мария с близкого расстояния отправил мяч в ворота мимо голкипера.

После перерыва Юлиан Нагельсманн пытался что-то изменить в игре своей команды, чтобы сравнять счет. Но вместо этого его команда пропустила в третий раз. Бернат сумел избежать офсайда и тоже забил ударом головой. Неймар так хотел забить гол в этом матче, что вылетел за этим мячом за линию ворот. Но гол таки засчитали на защитника.

К концу матча ПСЖ уже просто берег силы на финальный матч. Он состоится в воскресенье, 23 августа. Соперником французского клуба станет победитель полуфинала "Бавария" – "Лион". Эти команды между собой сыграют в среду, 19 августа.

Видеообзор матча ПСЖ – Лейпциг