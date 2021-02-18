В среду, 17 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Ювентус сенсационно проиграл Порту в Лиге чемпионов

17 февраля Порту и Ювентус сыграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Эштадиу ду Драгау" завершился сенсационной победой хозяев – 2:1.

Смотрите также: Сборная Украины по биатлону потеряла звездную спортсменку на чемпионате мира

Оба гола "старая синьора" пропустила в начале таймов. Теперь Ювентус вынужден отыгрываться у себя дома. Ответный матч в Турине запланирован на 9 марта.

В параллельном матче Боруссия Дортмунд на выезде обыграла Севилью – 2:3. Испанцы открыли счет в матче, благодаря голу Сусо. Однако до перерыва хозяева пропустили три мяча. Дауд счет сравнял, а Холанн успел сделать дубль.

Севилье долго не удавалось забить, но в конце встречи Де Йонг сократил отставание в один мяч. Впрочем, немцы все же победили на выезде.

WBO официально назначил бой Усик – Джойс

Украинский боксер Александр Усик уже в следующем поединке приблизится к чемпионскому титулу в тяжелом весе. Усик и британец Джо Джойс проведут бой за "временное" чемпионство.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально назначила поединок между Джойсом и Усиком за титул "временного" чемпиона мира.

Когда бой Усика

По предварительной информации, Усик и Джойс могут встретиться в апреле 2021 года. Однако Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.

В то же время Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, вероятно, встретятся в мае-июне и определят абсолютного чемпиона мира.

Прима – 9-й в "индивидуалке" ЧМ-2021 по биатлону

В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону-2021 в среду, 17 февраля, состоялась мужская индивидуальная гонка. Чемпионом мира стал норвежец Стурла Легрейд.

"Серебро" получил немец Арнд Пайффер, который также стрелял точно, но проиграл в скорости. "Бронзу" с 2 минутами штрафа выиграл норвежец Йоханнес Дале.

Результаты гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегия)

2. Арнд Пайффер (Германия)

3. Йоханнес Дале (Норвегия)

...

9. Артем Прима (Украина)

44. Артем Тищенко

46. Антон Дудченко

67. Дмитрий Пидручный

Как выступили украинцы

Лучшее время из украинских биатлонистов продемонстрировал Артем Прима. С одним промахом на последней стрельбе Артем занял 9 место и стал единственным из украинцев, кто попал в зачетную зону (топ-40).

Артем Тищенко допустил только один промах на 4 огневых рубежах. Однако на дистанции украинец был не слишком быстр – 44 место. Антон Дудченко с тремя штрафными минутами занял 46 строчку.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, к сожалению, провалил очередную гонку. Подручный допустил аж 6 промахов и занял 67 место.

В Украине разрешили проводить матчи с болельщиками на трибунах

Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение, которым разрешил болельщикам посещать спортивные события. Первые матчи со зрителями могут состояться уже 18 февраля.

Причиной для возвращения зрителей на трибуны стало то, что Украина переходит в желтую зону карантина. Но в ней сделано послабление по сравнению с предыдущими ограничениями. В том числе для спортивных событий.