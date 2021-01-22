Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа близки, чтобы согласовать детали поединка за звание абсолютного чемпиона мира. На кону поединка будут титулы WBA, WBO, IBF Джошуа и пояс WBC Фьюри.

Когда бой Джошуа – Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, рассказал, когда стоит ожидать бой Тайсона против Энтони Джошуа. Об этом сообщает talkSPORT.

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"Все хотят этого боя. Его желают независимо от исхода поединка. Искренне верю, что свой следующий бой они проведут между собой", – сказал Уоррен.

В 2020 году уже сообщалось, что боксеры подписали контракт на два поединка. Уоррен же заявил, что они только подпишут соглашение. Первого поединка следует ждать не раньше мая 2021 года.

Если быть реалистами, поединок состоится в мае или июне. Надеюсь, все решится в ближайшие несколько недель. На этой неделе будет определенное соглашение, а контракт подпишут на два боя,

– сказал Уоррен.

Усик больше не помеха бою?

Скорее всего, украинский боксер Александр Усик, который до недавнего времени препятствовал бою, формально позволит ему состояться.

Как известно, Усик – официальный претендент на титул WBO. Британец должен был бы провести защиту, чтобы не потерять титул.

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