В словенском Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону-2021 в среду, 17 февраля, состоялась мужская индивидуальная гонка. Чемпионом мира стал норвежец Стурла Легрейд.

Причиной победы Легрейда стала идеальная стрельба – 20 точных выстрелов и отличная дистанционная скорость. "Серебро" получил немец Арнд Пайффер, который также стрелял точно, но проиграл в скорости. "Бронзу" с 2 минутами штрафа выиграл норвежец Йоханнес Дале.

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Результаты гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегия)

2. Арнд Пайффер (Германия)

3. Йоханнес Дале (Норвегия)

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9. Артем Прима (Украина)

44. Артем Тищенко

47. Антон Дудченко

67. Дмитрий Подручный

Как выступили украинцы

Самое лучшее время из украинских биатлонистов продемонстрировал Артем Прима. С одним промахом на последней стрельбе Артем занял 9 место и стал единственным из украинцев, кто попал в зачетную зону (топ-40).

Артем Тищенко допустил только один промах на 4 огневых рубежах. Однако на дистанции украинец был не слишком быстрый – 44 место. Антон Дудченко с тремя штрафными минутами занял 47 место.

Капитан сборной Украины Дмитрий Подручный, к сожалению, провалил очередную гонку. Подручный допустил аж 6 промахов и занял 67 место.



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