Вита Семеренко не выступит в оставшихся гонках чемпионата мира по биатлону-2021. Опытная украинская биатлонистка уже покинула Поклюку и отправилась в словацкий Осрбли, где проходит очередной этап Кубка IBU.

Она заменила на Кубке IBU Екатерину Бех, которая досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем.

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При переезде из Австрии в Бех возникли проблемы со спиной, которые усилились после спринта на третьем этапе Кубка IBU. В ближайшие дни спортсменка вернется в Киев для прохождения обследования и дальнейшего лечения.

Также уже известен состав сборной Украины по биатлону на женскую эстафету этапа Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Гонка состоится 18 февраля. Начало – в 11: 30.

Нашу страну представят:

6-1. Вита Семеренко;

6-2. Анна Кривонос;

6-3. Надежда Белкина;

6-4. Ирина Петренко.

К слову. Вита Семеренко на нынешнем чемпионате мира 2021 года выступила в индивидуальной гонке, в которой заняла 41-е место.