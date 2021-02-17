В Украине разрешили проводить матчи с болельщиками на трибунах
Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение, согласно которому позволил болельщикам посещать спортивные события. Первые матчи со зрителями могут состояться уже 18 февраля.
Источник:24 канал
Причиной для возвращения зрителей на трибуны стало то, что Украина переходит к желтой зоне карантина. Но в ней сделали ослабление, по сравнению с предыдущими ограничениями. В том числе для спортивных событий.
"Это базовый уровень для всей страны, пока мы не достигнем зеленого. В нем действуют те ограничения, которые всем понятны. Какие действуют в стране после жесткого зимнего карантина. Более того, мы даже сделали послабление. Например, разрешено проведение массовых мероприятий – культурных , спортивных, если для одного человека предусматриваться 4 квадратных метра площади, или наполненность зала до 50%. Проведение матчей командных игровых видов спорта – могут присутствовать на трибунах, но с определенными ограничениями количества мест", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Согласно постановлению Кабмина до 18 февраля в Украине разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов со зрителями с заполняемостью арен не более 50% мест. Речь идет о том, что места рядом (справа, слева, спереди и сзади) должны быть свободны.
Кроме того, обязательными условиями станут соблюдение участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических норм и проведение ежедневного контроля за состоянием здоровья спортсменов.
Добавим, что первым матчем, который может произойти при участии болельщиков, может стать игра Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. Команда сыграет в Киеве против бельгийского Брюгге именно 18 февраля.
Кроме того, на 18 февраля запланированы два хоккейных матча – в Дружковке Краматорск примет Ледяных Волков, а в Херсоне Днепр сыграет против Сокола.
А уже 20 февраля в киевском Дворце спорта Сборная Украины по баскетболу сыграет матч отбора на Евробаскет против Словении. Здесь же 22 февраля состоится матч против Венгрии.
На 20-22 февраля запланированы и матчи УПЛ.
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