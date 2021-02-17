Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение, согласно которому позволил болельщикам посещать спортивные события. Первые матчи со зрителями могут состояться уже 18 февраля.

Причиной для возвращения зрителей на трибуны стало то, что Украина переходит к желтой зоне карантина. Но в ней сделали ослабление, по сравнению с предыдущими ограничениями. В том числе для спортивных событий.

"Это базовый уровень для всей страны, пока мы не достигнем зеленого. В нем действуют те ограничения, которые всем понятны. Какие действуют в стране после жесткого зимнего карантина. Более того, мы даже сделали послабление. Например, разрешено проведение массовых мероприятий – культурных , спортивных, если для одного человека предусматриваться 4 квадратных метра площади, или наполненность зала до 50%. Проведение матчей командных игровых видов спорта – могут присутствовать на трибунах, но с определенными ограничениями количества мест", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Согласно постановлению Кабмина до 18 февраля в Украине разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов со зрителями с заполняемостью арен не более 50% мест. Речь идет о том, что места рядом (справа, слева, спереди и сзади) должны быть свободны.

Кроме того, обязательными условиями станут соблюдение участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических норм и проведение ежедневного контроля за состоянием здоровья спортсменов.

Добавим, что первым матчем, который может произойти при участии болельщиков, может стать игра Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. Команда сыграет в Киеве против бельгийского Брюгге именно 18 февраля.

Кроме того, на 18 февраля запланированы два хоккейных матча – в Дружковке Краматорск примет Ледяных Волков, а в Херсоне Днепр сыграет против Сокола.

А уже 20 февраля в киевском Дворце спорта Сборная Украины по баскетболу сыграет матч отбора на Евробаскет против Словении. Здесь же 22 февраля состоится матч против Венгрии.

На 20-22 февраля запланированы и матчи УПЛ.