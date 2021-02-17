17 февраля Порту и Ювентус сыграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Эштадиу ду Драгау" завершился сенсационной победой хозяев – 2:1.

Порту – Ювентус 2:1

Гол: Тареми, 2, Марега, 46 – Кьеза, 83

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К первому матчу в рамках плей-офф Лиги чемпионов оба клуба подходили не в лучшем состоянии духа.

Ювентус после ряда неплохих игр неожиданно уступил Наполи – 0:1. Ну а подопечные Сержиу Консейсау в своем чемпионате играют откровенно как для себя неудачно – в пяти последних встречах только одна победа и 4 ничейных результата. При этом отрыв от лидирующего Спортинга уже 10 очков.

Хозяева поля шокировали гостей сразу после стартового свистка. Фантастическую ошибку допустил Бентанкур – отдал вслепую на Щесны и Тареми в падении и открыл счет – 1:0.

Видео гола Тареми

На 22-й минуте Ювентус едва не получил второй мяч в свои ворота. Щесны просто подарил мяч Оливейре в правом фланге атаки Порту своей неточной передачей, но под удар Сержиу тут же лег защитник.

В начале второго тайма Ювентус снова пропустил. Снова прошли считанные секунды и снова мяч в воротах Юве. Марега успел у правого угла чужой вратарской принять передачу от Манафи с правого фланга, после чего пробил под ближнюю штангу.

Видео гола Мареги

Ювентусу удалось отквитать один гол на 83-й минуте. Прострел Рабио с левого фланга штрафной на дальнюю ее сторону был завершен ударом в касание от Кьезы в левый верхний угол. Однако, этот мяч не спас "старую синьору" от поражения на выезде.

В итоге Ювентус потерпел сенсационное поражение и теперь вынужден отыгрываться у себя дома. Ответный матч в Турине запланирован на 9 марта.

Порту – Ювентус видеообзор