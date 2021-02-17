Ювентус сенсационно проиграл Порту в матче Лиги чемпионов: видео
17 февраля Порту и Ювентус сыграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Эштадиу ду Драгау" завершился сенсационной победой хозяев – 2:1.
Источник:24 канал
Порту – Ювентус 2:1
Гол: Тареми, 2, Марега, 46 – Кьеза, 83
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- К первому матчу в рамках плей-офф Лиги чемпионов оба клуба подходили не в лучшем состоянии духа.
- Ювентус после ряда неплохих игр неожиданно уступил Наполи – 0:1. Ну а подопечные Сержиу Консейсау в своем чемпионате играют откровенно как для себя неудачно – в пяти последних встречах только одна победа и 4 ничейных результата. При этом отрыв от лидирующего Спортинга уже 10 очков.
Хозяева поля шокировали гостей сразу после стартового свистка. Фантастическую ошибку допустил Бентанкур – отдал вслепую на Щесны и Тареми в падении и открыл счет – 1:0.
Видео гола Тареми
На 22-й минуте Ювентус едва не получил второй мяч в свои ворота. Щесны просто подарил мяч Оливейре в правом фланге атаки Порту своей неточной передачей, но под удар Сержиу тут же лег защитник.
В начале второго тайма Ювентус снова пропустил. Снова прошли считанные секунды и снова мяч в воротах Юве. Марега успел у правого угла чужой вратарской принять передачу от Манафи с правого фланга, после чего пробил под ближнюю штангу.
Видео гола Мареги
Ювентусу удалось отквитать один гол на 83-й минуте. Прострел Рабио с левого фланга штрафной на дальнюю ее сторону был завершен ударом в касание от Кьезы в левый верхний угол. Однако, этот мяч не спас "старую синьору" от поражения на выезде.
В итоге Ювентус потерпел сенсационное поражение и теперь вынужден отыгрываться у себя дома. Ответный матч в Турине запланирован на 9 марта.
Порту – Ювентус видеообзор
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